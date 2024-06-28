Перший заступник голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, архівне фото «НикВести»

Першого заступника голови Миколаївської обласної військової адміністрації Георгія Решетілова нагородили званням «Заслужений юрист» України.

Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 28 червня 2024 року з нагоди Дня Конституції України, пишуть «НикВести».

Георгія Решетілова президент нагородив званням «Заслужений юрист» за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, голова СБУ Василь Малюк та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба очолили рейтинг довіри серед політиків, посадовців, громадських діячів і журналістів за результатами опитування Центру Разумкова.