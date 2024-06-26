Миколаївська міська рада, архівне фото: «НикВести»

Представники квартирного-експлуатаційного управління (КЕУ) просять владу надати 100% пільгу зі сплати земельного податку за землі, що знаходяться в оперативному управлінні Міністерства оборони України на 2025 рік.

Про це йшла мова під час засідання комісії Миколаївської міської ради з питань бюджету, пишуть «НикВести».

Голова бюджетної комісії Федір Панченко повідомив, що поки ці питання не розглядаються. Наразі Миколаївська міська рада направила звернення до Верховної Ради України з метою отримання роз'яснень щодо можливості вживання таких заходів.

— Зараз ми чекаємо на відповідь від Верховної Ради. Допоки ми не отримали офіційну державну позицію, пропоную прийняти державний лист до відома, а вже потім розглядати подібні звернення, – повідомив Федір Панченко.

Нагадаємо, що на комісії Миколаївської міської ради з питань з питань законності, очільниця фракції «Європейська солідарність» в міській раді Олена Кісельова пропонує зменшити ставку орендної плати за землю для забудовників Миколаєва з 3% до 1%.

До цього депутати Миколаївської міської ради звернулись до Кабінету міністрів та народних депутатів з проханням виділити з державного бюджету дотацію в розмірі 479, 93 мільйонів гривень, щоб звільнити бізнес від сплати податків на 2024 рік.

Перед цим до редакції «НикВести» звернулись миколаївські підприємці, які просили владу переглянути податкові ставки та знизити орендну плату за використання землі на 50% для можливості ведення торговельної діяльності.

У листі вони скаржились на те, що ведення підприємницької діяльності в умовах, які існують у військовий час, є виживанням, зокрема через високі податки.

Миколаївці також наводили приклад Харкова, де певні категорії громадян звільнили від сплати оренди. Мер Харкова Ігор Терехов тоді пояснив, що це дозволить знизити навантаження на орендарів, які фактично не мали можливості використовувати орендоване майно за призначенням.