Миколаївські підприємці просять владу переглянути податкові ставки та знизити орендну плату за використання землі на 50% для можливості ведення торговельної діяльності.

Відповідне звернення вони надіслали до редакції «НикВести».

Звернення підприємці надіслали до редакції «НикВести»

У листі вони скаржаться на те, що ведення підприємницької діяльності в умовах, які існують сьогодні, є виживанням, зокрема через високі податки. Підприємці наводять приклад інших міст, яких влада звільнила від орендної плати за користування майном комунальної власності.

«Звертаються до Вас підприємці нашого рідного міста Миколаєва, оскільки Ви єдине у місті правдиве видання, яке висвітлює всі новини в істинному вигляді, без брехні та лицемірства. Наше звернення, це остання надія на підтримку в такі важкі дні для країни, особливо для підприємців малого та середнього бізнесу, підприємницьку діяльність. У той важкий для країни час практично в місті закриті всі підприємства, деякі з них просто зруйновані, ми намагаємося хоч якось вижити і надати робочі місця для своїх реалізаторів, при цьому сплачуючи не підйомні, на сьогоднішній день податки. Коли у таких містах як Вінниця, Харків, Одеса влада місцевого самоврядування на засіданнях, які проходять штатному режимі, давно скасували орендну плату землі для підприємців», — йдеться в зверненні.

Розгляд подібних питань ускладнюється додатково і через відсутність відкритих офлайн засідань органів Миколаївської міської ради.

«У нас же в місті всі засідання проходять в онлайн режимі, де такі питання навіть не розглядаються. Ми неодноразово зверталися з нашим проханням до органів нашого самоврядування, щоб нам знизили оренду на 50%, але поки що безрезультатно. Ви наша єдина надія на те, що ми таки будемо почуті. Просимо висвітлити наше прохання у Вашому черговому випуску для вирішення цього питання. Заздалегідь вдячні вам за Вашу участь та допомогу у вирішенні непростих питань підприємців та простих мешканців міста», — зауважують підприємці.

Звернення підписали 26 підприємців.

Зазначимо, що в деяких містах, наприклад, Харкові певні категорії громадян звільнили сплати оренди. Мер Харкова Ігор Терехов тоді пояснив, що це дозволить знизити навантаження на орендарів, які фактично не мали можливості використовувати орендоване майно за призначенням.

Нагадаємо, доходи в бюджет міста Миколаєва від оренди землі за минулий 2022 рік скоротилися на 61,5%, порівняно з відповідним періодом 2021 року.