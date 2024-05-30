Депутати Миколаївської міської ради звернулись до Кабінету міністрів та народних депутатів з проханням виділити з державного бюджету дотацію в розмірі 479, 93 мільйонів гривень, щоб звільнити бізнес від сплати податків на 2024 рік.

Відповідне звернення під час сесії міськради озвучив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, повідомляють «НикВести».

Міський голова зазначив, що економічна ситуація в Миколаєві гірша, ніж зокрема у Харкові, де підприємців звільнили від податків. Крім того, з таким запитом до влади неодноразово зверталися міські бізнесмени.

— Ми вивчили досвід Харкова і на даний момент в Миколаєві ситуація з бізнес-активністю не ліпша, а навіть гірша. До нас неодноразово звертались організації щодо позбавлення їх сплати від податку на землю чи податку на нерухомість. Тому ми врахували обʼєм цих податків в Миколаєві, і щоб звільнити від сплати податків звертаємось до голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, народних депутатів України Давида Арахамії, Олександра Пасічного, Олександра Гайду, Максима Дирдіна, Ігора Копитіна, Ірини Кормишкіної, Ігоря Негулевського, Артема Чорноморова, Кабінету міністрів України, міністерство фінансів України з проханням щодо виділення субвенції у розмірі 479,93 мільйона гривень у вигляді додаткової дотації з дербюджету місцевим бюджетам, — заявив Олександр Сєнкевич.

Якщо місто отримає субвенцію з державного бюджету, бізнес Миколаєва може бути звільнений від сплати податків на землю та нерухомість впродовж 2024 року.

— Це початок роботи, яку нам потрібно зробити. Звернення ми надішлемо і ми повідомимо про зміни в цьому напрямку. В разі позитивної відповіді на наше звернення і передачі нам субвенції ми пропонуємо звільнити миколаївський бізнес на 2024 рік від податку на землю та нерухомість, — додав міський голова.

Рішення підтримали 30 депутатів.

Зазначимо, що днями до редакції «НикВести» звернулись миколаївські підприємці, які просили владу переглянути податкові ставки та знизити орендну плату за використання землі на 50% для можливості ведення торговельної діяльності.

У листі вони скаржились на те, що ведення підприємницької діяльності в умовах, які існують у військовий час, є виживанням, зокрема через високі податки.

Миколаївці також наводили приклад Харкова, де певні категорії громадян звільнили від сплати оренди. Мер Харкова Ігор Терехов тоді пояснив, що це дозволить знизити навантаження на орендарів, які фактично не мали можливості використовувати орендоване майно за призначенням.