Укриття в миколаївському ліцеї №55, фото «НикВести»

Станом на червень 2024 року у миколаївських школах облаштували 22 укриття від початку повномасштабної війни. Наразі триває ремонт ще в 16 закладах освіти.

Про це йдеться у статті «НикВести» «Спроба друга. Чи вдасться цьогоріч відкрити школи Миколаєва офлайн?».

Загалом на сьогоднішні близько 35% шкіл на території міста мають відремонтоване укриття, повідомив заступник міського голови Анатолій Петров. Але зазвичай миколаївські школи не мають протирадіаційних укриттів чи бомбосховищ, тому в укриття переоблаштовують підвальні приміщення. Після необхідних покращень та ремонтів вони отримують статус найпростіших укриттів, тобто таких, де діти та освітяни можуть перебувати під час повітряних тривог.

— На жаль не у всіх закладах освіти ми можемо організувати сховища або найпростіші укриття, тому що частина закладів не мають підвальних приміщень. У нас 26 шкіл, які не мають умов для створення сховищ, — сказав Анатолій Петров.

З облаштуванням укриттів у школах Миколаєва допомагають й міжнародні партнери, повідомили в міському управлінні освіти. За весь час повномасштабної війни укриття за донорські кошти облаштували в 11 школах міста.

Загалом на ремонт укриттів з міського бюджету за понад два роки виділили вже 19,5 мільйонів гривень: 376,6 тисячі гривень – у 2022 році , 15,8 мільйона гривень – у 2023 році та 3,3 мільйона гривень – у 2024 році.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.