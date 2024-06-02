Ремонт доріг у Миколаївській області, архівне фото «НикВести»

На ремонт доріг в селищі Костянтинівка поблизу Южноукраїнська планують витратити 5,8 мільйонів гривень.

Йдеться про ліквідацію усідань і проломів доріг гарячою асфальтобетонною сумішшю, свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Селище Костянтинівка біля Южноукраїнська Миколаївської області, скріншот з Google Maps

Замовник робіт – Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради. Підрядник, згідно тендерної документації, повинен буде виконати холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, улаштування вирівнювального шару асфальтоукладчиком, улаштування дорожніх корит та інше. А розмір заробітної плати на одного робітника в режимі повної зайнятості має сказалади 13,7 тисячі гривень.

Усі роботи підрядник має завершити до 30 вересня 2024 року. Наразі триває процес подання пропозицій, підрядника обиратимуть після 10 червня.

Раніше «НикВести» розповіли, як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині. Тільки на відбудову зруйнованих мостів та доріг держзначення в Миколаївській області необхідно 20,4 мільярдів гривень.

Після початку повномасштабної війни з Росією у Миколаївській області було пошкоджено близько 850 кілометрів автодоріг, що складає 25% від загальної протяжності доріг області. Станом на літо 2023 року у Миколаївській області відремонтували 244 кілометри доріг.

А на експлуатаційне утримання доріг в Миколаївській області протягом року Агенція місцевих доріг збирається витратити 691 мільйон гривень.