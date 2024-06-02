Навчальний клас в одній зі школ Миколаєва, архівне фото «НикВести»

Статус гімназії №21 у мікрорайоні Мала Корениха понизили до початкової школи. Учням 5-9 класів пропонуватимуть дистанційну форму навчання в інших навчальних закладах Миколаєва.

Відповідне рішення ухвалили на сесії Миколаївської міської ради 30 травня, пишуть «НикВести».

Водночас у будівлі колишньої гімназії №21 немає підвального приміщення, де можна було б зробити укриття, сказала керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко. Тому, додала вона, планується організувати підвіз учнів до найближчої гімназії, яка має відремонтоване укриття.

— Це зумовлено тим, що в гімназії не так багато дітей навчалось протягом останніх років. Цього року їх кількість становить 145 в дев'яти класах. У Малій Коренисі є дитсадочок, у якому, як і в гімназії 21, немає підвального приміщення. Поряд з цим за сім кілометрів у школі вже є облаштоване укриття. Пропонується організувати підвезення з Малої Коренихи до сусідньої школи дітей, – розповіла Ганна Личко.

Водночас вона додала, що на сьогодні у Миколаєві перебуває 62% дітей.

— Якщо говорити за контингент дітей у закладах освіти, то у 2021-22 роках він складав 46 тисяч 304 дитини, а на сьогодні – 39 тисяч 914 дітей. Наразі у місті в нас знаходиться 62% дітей. Поряд з тим, з загальної кількості дітей у нас є багато тих, хто з окупованих територій. Це 328 дітей, що становить 1%. А також 50 дітей з зон активних бойових дій і 976 дітей – внутрішньо переміщених осіб, – сказала Ганна Личко.

Реорганізація шкіл у Миколаєві

Згідно з реформою закладів загальної середньої освіти, де будуть старші класи (10-11, а потім і 12) перетворюються на ліцеї. В гімназіях будуть навчати дітей лише 9 класів. При цьому ліцеїв буде значно менше, ніж шкіл, де були старші класи. Тобто у частині закладів, що стають гімназіями, 10 та 11 класи просто ліквідовуються.

Наразі триває поступовий перехід від одинадцятирічної до дванадцятирічної середньої освіти, і результатом реформи має стати здобуття освіти на трьох рівнях:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю три роки.

До 1 вересня 2027 року засновники мають створити ліцеї, забезпечити їх педагогічними працівниками та всім необхідним для повноцінного функціонування.

На початку 2022 року в Миколаєві офіційно перейменували низку шкіл у гімназії та ліцеї. При цьому містяни обурилися, що у частині шкіл, які стали гімназіями, ліквідуються старші класи. Згодом ще дев'ять закладів загальної середньої освіти реорганізували у гімназії.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що в місті не можна повністю дотримуватися реформи Міносвіти та закрити 10-11 класи у всіх школах, які під неї підпадають. Він додав, що Миколаїв територіально занадто велике та «розтягнуте» місто, тому оптимізація мережі закладів середньої освіти тут має відбуватися зі своїми особливостями.

А на початку лютого 2022 року у Миколаєві спалахнув конфлікт навколо питання реорганізації загальноосвітніх шкіл в ліцеї та гімназії. Зокрема до депутатів звернулися представники шкіл №42 та №56 в Інгульському районі. По цих установах остаточного рішення не ухвалено — затверджувати нову форму будуть депутати міськради. Проте управління освіти має намір подавати проєкт рішення, згідно з яким школа №42 стане ліцеєм із 10-11 класами, а №56 — гімназією. Педагогічний та батьківський колективи останньої категорично не згодні з цим і вважають, що їхня школа нічим не гірша, а за деякими параметрами і взагалі більше підходить на роль ліцею ніж №42.

У травні 2023 року ще 16 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів у Миколаєві перейменували у гімназії.

Через рік у Миколаєві об'єднали ще шість закладів загальної середньої освіти, а також ліквідували гімназію та дитячий садок. Йдеться про об'єднання ліцеїв №1 та №58, №5 та №22, а також ліквідацію початкової школи №2 через її приєднання до початкової школи №1. Водночас цим рішенням ліквідували гімназію №49 та дитячий садочок №70.