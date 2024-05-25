У Миколаєві задля економії бюджетних коштів та покращення якості освіти планують ліквідувати початкову школу № 2 приєднавши її до початкової школи № 1.
Відповідний проект рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».
Проєкт рішення передбачає, що після реорганізації лише один заклад загальної середньої освіти буде діяти в місті, що сприятиме оптимізації фінансових витрат міського та державного бюджетів.
Комісії з реорганізації доручено забезпечити здійснення всіх передбачених законодавством організаційно-правових заходів щодо реорганізації та надати складений передавальний акт на затвердження міській раді.
За даними порталу «Інформаційна система управління освітою у Миколаївській області» початкова школа № 2 з дошкільним відділенням знаходиться в Інгульському районі. Вона здатна приймати до 120 учнів. Станом на 25 жовтня 2023 року там навчались 77 дітей. Також школа мала один інклюзивний клас.
Слід заначити, що будівлі обох навчальних закладів знаходяться в 10 хвилинах ходьби один від одного.
До складу комісії з реорганізації увійшли представники міської ради та управління освіти:
Контроль за виконанням рішення покладено на постійні комісії міської ради та заступника міського голови Анатолія Петрова.
Нагадаємо, що раніше депутатам міської ради пропонують ліквідувати гімназію №49 у Корабельному районі Миколаєва. В будівлю навчального закладу влітку 2022 року влучила ракета.
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У Миколаєві задля економії бюджетних коштів та покращення якості освіти планують ліквідувати початкову школу № 2 приєднавши її до початкової школи № 1.
Відповідний проект рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».
Проєкт рішення передбачає, що після реорганізації лише один заклад загальної середньої освіти буде діяти в місті, що сприятиме оптимізації фінансових витрат міського та державного бюджетів.
Комісії з реорганізації доручено забезпечити здійснення всіх передбачених законодавством організаційно-правових заходів щодо реорганізації та надати складений передавальний акт на затвердження міській раді.
За даними порталу «Інформаційна система управління освітою у Миколаївській області» початкова школа № 2 з дошкільним відділенням знаходиться в Інгульському районі. Вона здатна приймати до 120 учнів. Станом на 25 жовтня 2023 року там навчались 77 дітей. Також школа мала один інклюзивний клас.
Слід заначити, що будівлі обох навчальних закладів знаходяться в 10 хвилинах ходьби один від одного.
До складу комісії з реорганізації увійшли представники міської ради та управління освіти:
Контроль за виконанням рішення покладено на постійні комісії міської ради та заступника міського голови Анатолія Петрова.
Нагадаємо, що раніше депутатам міської ради пропонують ліквідувати гімназію №49 у Корабельному районі Миколаєва. В будівлю навчального закладу влітку 2022 року влучила ракета.