Навчальний клас в одній зі школ Миколаєва, архівне фото «НикВести»

У Миколаєві задля економії бюджетних коштів та покращення якості освіти планують ліквідувати початкову школу № 2 приєднавши її до початкової школи № 1.

Відповідний проект рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Проєкт рішення передбачає, що після реорганізації лише один заклад загальної середньої освіти буде діяти в місті, що сприятиме оптимізації фінансових витрат міського та державного бюджетів.

Комісії з реорганізації доручено забезпечити здійснення всіх передбачених законодавством організаційно-правових заходів щодо реорганізації та надати складений передавальний акт на затвердження міській раді.

За даними порталу «Інформаційна система управління освітою у Миколаївській області» початкова школа № 2 з дошкільним відділенням знаходиться в Інгульському районі. Вона здатна приймати до 120 учнів. Станом на 25 жовтня 2023 року там навчались 77 дітей. Також школа мала один інклюзивний клас.

Слід заначити, що будівлі обох навчальних закладів знаходяться в 10 хвилинах ходьби один від одного.

Сриншот з Google Maps

До складу комісії з реорганізації увійшли представники міської ради та управління освіти:

Макаренко Наталія — начальник відділу загальної середньої та дошкільної освіти управління освіти Миколаївської міської ради

Іванова Лариса — заступник начальника управління освіти Миколаївської міської ради

Бойко Оксана — головний спеціаліст управління освіти Миколаївської міської ради

Гишко Лариса — керівник групи обліку матеріальних цінностей централізованої бухгалтерії при управлінні освіти Миколаївської міської ради

Завада Алла — головний спеціаліст управління освіти Миколаївської міської ради

Ігнатченко Алла — головний бухгалтер централізованої бухгалтерії при управлінні освіти Миколаївської міської ради

Курдиш Наталія — начальник відділу кадрів управління освіти Миколаївської міської ради.

Контроль за виконанням рішення покладено на постійні комісії міської ради та заступника міського голови Анатолія Петрова.

Нагадаємо, що раніше депутатам міської ради пропонують ліквідувати гімназію №49 у Корабельному районі Миколаєва. В будівлю навчального закладу влітку 2022 року влучила ракета.