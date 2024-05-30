Навчальний клас в одній зі школ Миколаєва, архівне фото «НикВести»

У Миколаєві об'єднали шість закладів загальної середньої освіти, а також ліквідували гімназію та дитячий садок.

Відповідне рішення 30 травня ухвалили на онлайн-засіданні сесії Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Йдеться про об'єднання ліцеїв №1 та №58, №5 та №22, а також ліквідацію початкової школи №2 через її приєднання до початкової школи №1. Водночас цим рішенням ліквідували гімназію №49 та дитячий садочок №70.

Об'єднання ліцеїв дозволить вирішити проблему з набором необхідної кількості учнів старших класів, а потім – виконати реформу старшої школи, пояснила керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко.

— Два проєкти рішення спрямовані на те, щоб об'єднати чотири заклади. Це ліцей №1 з ліцеєм №58 у Корабельному районі, щоб створити більшу кількість старших класів і таким чином розподілити педагогічне навантаження таким чином, щоб у всіх людей була повна ставка. Така ж ситуація з ліцеєм №5 і ліцеєм №22. Таке об'єднання дозволить нам при реалізації реформи старшої школи у майбутньому забезпечити різнопрофільність навчання, – сказала вона.

Водночас початкову школу №2 приєднали до початкової школи №1 через невелику кількість дітей, що навчаються там, сказала Ганна Личко.

— Кількість дітей там наразі невелика. Ці дві будівлі не мають підвальних приміщень, які можна було б переобладнати під найпростіші укриття. На 1 вересня у початковій школі №1 очікується 96 дітей, а в початковій школі №2 – 87. Але оскільки з 1 вересня очікується відновити очне навчання, то частина дітей забажає перейти на таку форму навчання в інші заклади освіти. Тобто середня наповнюваність дітей у класі буде ще нижча, – пояснила вона.

Водночас рішення ліквідувати гімназію №49 було прийнято, оскільки довгий час там навчалась невелика кількість дітей, а наразі будівлю закладу зруйновано внаслідок російського обстрілу, каже керівниця управління освіти.

— Цей заклад пропонується ліквідувати у зв'язку з тим, що ще до війни на території обслуговування цього закладу освіти проживало близько 700 дітей, але навчалося не більше 200 дітей. На сьогодні там навчається лише 142 дитини. Крім того, у 2022 році у цю будівлю влучила ракета і її фактично треба відбудувати заново. На сьогодні абсолютно немає донорів, щоб відбудувати заклад через невелику кількість учнів, – сказала Ганна Личко.

Депутати також підтримали ліквідацію дитячого садочка №70.

— Там на сьогодні числиться 22 дитини. Садочок знаходиться у двох будівлях, одна з яких перебуває в аварійному стані з 2016 року, – додала Ганна Личко.

Реорганізація шкіл у Миколаєві

Згідно з реформою закладів загальної середньої освіти, де будуть старші класи (10-11, а потім і 12) перетворюються на ліцеї. В гімназіях будуть навчати дітей лише 9 класів. При цьому ліцеїв буде значно менше, ніж шкіл, де були старші класи. Тобто у частині закладів, що стають гімназіями, 10 та 11 класи просто ліквідовуються.

Наразі триває поступовий перехід від одинадцятирічної до дванадцятирічної середньої освіти, і результатом реформи має стати здобуття освіти на трьох рівнях:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю три роки.

До 1 вересня 2027 року засновники мають створити ліцеї, забезпечити їх педагогічними працівниками та всім необхідним для повноцінного функціонування.

На початку 2022 року в Миколаєві офіційно перейменували низку шкіл у гімназії та ліцеї. При цьому містяни обурилися, що у частині шкіл, які стали гімназіями, ліквідуються старші класи. Згодом ще дев'ять закладів загальної середньої освіти реорганізували у гімназії.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що в місті не можна повністю дотримуватися реформи Міносвіти та закрити 10-11 класи у всіх школах, які під неї підпадають. Він додав, що Миколаїв територіально занадто велике та «розтягнуте» місто, тому оптимізація мережі закладів середньої освіти тут має відбуватися зі своїми особливостями.

А на початку лютого 2022 року у Миколаєві спалахнув конфлікт навколо питання реорганізації загальноосвітніх шкіл в ліцеї та гімназії. Зокрема до депутатів звернулися представники шкіл №42 та №56 в Інгульському районі. По цих установах остаточного рішення не ухвалено — затверджувати нову форму будуть депутати міськради. Проте управління освіти має намір подавати проєкт рішення, згідно з яким школа №42 стане ліцеєм із 10-11 класами, а №56 — гімназією. Педагогічний та батьківський колективи останньої категорично не згодні з цим і вважають, що їхня школа нічим не гірша, а за деякими параметрами і взагалі більше підходить на роль ліцею ніж 42.

У травні 2023 року ще 16 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів у Миколаєві перейменували у гімназії.

Задля економії бюджетних коштів та покращення якості освіти в Миколаєві також планують ліквідувати початкову школу №2 приєднавши її до початкової школи № 1.

Водночас депутатам міської ради пропонують ліквідувати гімназію №49 у Корабельному районі Миколаєва. В будівлю навчального закладу влітку 2022 року влучила ракета.