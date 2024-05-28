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У Миколаєві об’єднають ліцеї №1, №58 та школи №2 та №1. Також гімназія №21 у Малій Коренисі стане початковою школою.

Відповідні рішення погодили члени комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту Миколаївської міської ради у вівторок, 28 травня, пишуть «НикВести».

Раніше повідомлялося, що миколаївський ліцей №5 планують приєднати до ліцею №22, щоб зберегти педагогічний колектив.

Крім того, приєднання очікує і ліцей №1. Його об’єднають з ліцеєм №58.

За словами очільниці управління освіти Миколаївської міської ради Ганни Личко, причина — збереження педагогічного колективу, адже «важко набирати дітей до 10-го класу».

Також члени комісії погодили об’єднання початкових шкіл №2 та №1. Ганна Личко зазначила, що у обох школах відсутні укриття, тому діти не зможуть вийти на навчання.

«Під час відкриття шкіл в очному режимі, буде відтік дітей у цих двох школах у зв’язку з бажанням здобувати освіту очно. Будемо мати ще меншу кількість дітей у цих школах», — додала вона.

Крім того, планується понизити статус гімназію №21 у Малій Коренисі до початкової школи.

«Сьогодні у гімназії навчається 145 дітей у 9 класах. Взагалі відсутній підвал, як на території гімназії, так і на території дитячого садка. Захисну споруду треба будувати. Спонсори шукають, але донорів поки немає. У свою чергу у гімназії у сусідньому населеному пункті, за 7 кілометрів, вже є облаштоване захисне укриття. Тому пропонується понизити ступінь з гімназії до початкової школи та забезпечити дітям підвезення на навчання до сусідньої школи. А 5-9 класам запропонувати дистанційну форму навчання в одній із інших шкіл», — пояснила Ганни Личко.

Реорганізація шкіл у Миколаєві

Згідно з реформою закладів загальної середньої освіти, де будуть старші класи (10-11, а потім і 12) перетворюються на ліцеї. В гімназіях будуть навчати дітей лише 9 класів. При цьому ліцеїв буде значно менше, ніж шкіл, де були старші класи. Тобто у частині закладів, що стають гімназіями, 10 та 11 класи просто ліквідовуються.

Наразі триває поступовий перехід від одинадцятирічної до дванадцятирічної середньої освіти, і результатом реформи має стати здобуття освіти на трьох рівнях:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю три роки.

До 1 вересня 2027 року засновники мають створити ліцеї, забезпечити їх педагогічними працівниками та всім необхідним для повноцінного функціонування.

На початку 2022 року в Миколаєві офіційно перейменували низку шкіл у гімназії та ліцеї. При цьому містяни обурилися, що у частині шкіл, які стали гімназіями, ліквідуються старші класи. Згодом ще дев'ять закладів загальної середньої освіти реорганізували у гімназії.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що в місті не можна повністю дотримуватися реформи Міносвіти та закрити 10-11 класи у всіх школах, які під неї підпадають. Він додав, що Миколаїв територіально занадто велике та «розтягнуте» місто, тому оптимізація мережі закладів середньої освіти тут має відбуватися зі своїми особливостями.

А на початку лютого 2022 року у Миколаєві спалахнув конфлікт навколо питання реорганізації загальноосвітніх шкіл в ліцеї та гімназії. Зокрема до депутатів звернулися представники шкіл №42 та №56 в Інгульському районі. По цих установах остаточного рішення не ухвалено — затверджувати нову форму будуть депутати міськради. Проте управління освіти має намір подавати проєкт рішення, згідно з яким школа №42 стане ліцеєм із 10-11 класами, а №56 — гімназією. Педагогічний та батьківський колективи останньої категорично не згодні з цим і вважають, що їхня школа нічим не гірша, а за деякими параметрами і взагалі більше підходить на роль ліцею ніж 42.

У травні 2023 року ще 16 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів у Миколаєві перейменували у гімназії.

Задля економії бюджетних коштів та покращення якості освіти в Миколаєві також планують ліквідувати початкову школу №2 приєднавши її до початкової школи №1.

Водночас депутатам міської ради пропонують ліквідувати гімназію №49 у Корабельному районі Миколаєва. В будівлю навчального закладу влітку 2022 року влучила ракета.