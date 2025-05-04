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Очаківську школу-інтернат приєднали до миколаївського ліцею: що це означає

Очаківська санаторна школа-інтернат. Фото: Очаківська міська радаОчаківська санаторна школа-інтернат. Фото: Очаківська міська рада

Очаківську санаторну школу-інтернат приєднали до Миколаївського обласного академічного ліцею «Відродження».

Відповідне рішення ухвалили депутати Миколаївської обласної ради під час засідання сесії 1 травня, пишуть «МикВісті».

— Очаківську школу можемо реорганізувати, приєднавши до ліцею «Відродження». Колектив у курсі, погодився, всі документи підписано. Це — єдиний шанс уникнути закриття, — зазначила раніше начальник обласного департаменту освіти Алла Веліховська.

Після приєднання школа працюватиме лише до 9 класу. Учні 10-11 класів зможуть продовжити навчання в одній із трьох очних шкіл Очакова. Частину працівників можуть звільнити, але влада обіцяє сприяти працевлаштуванню.

Реорганізація шкіл у Миколаєві

Згідно з реформою закладів загальної середньої освіти, де будуть старші класи (10-11, а потім і 12) перетворюються на ліцеї. В гімназіях будуть навчати дітей лише 9 класів. При цьому ліцеїв буде значно менше, ніж шкіл, де були старші класи. Тобто у частині закладів, що стають гімназіями, 10 та 11 класи просто ліквідовуються.

Наразі триває поступовий перехід від одинадцятирічної до дванадцятирічної середньої освіти, і результатом реформи має стати здобуття освіти на трьох рівнях:

  • початкова освіта тривалістю чотири роки;
  • базова середня освіта тривалістю п’ять років;
  • профільна середня освіта тривалістю три роки.

До 1 вересня 2027 року засновники мають створити ліцеї, забезпечити їх педагогічними працівниками та всім необхідним для повноцінного функціонування.

На початку 2022 року в Миколаєві офіційно перейменували низку шкіл у гімназії та ліцеї. При цьому містяни обурилися, що у частині шкіл, які стали гімназіями, ліквідуються старші класи. Згодом ще дев'ять закладів загальної середньої освіти реорганізували у гімназії.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що в місті не можна повністю дотримуватися реформи Міносвіти та закрити 10-11 класи у всіх школах, які під неї підпадають. Він додав, що Миколаїв територіально занадто велике та «розтягнуте» місто, тому оптимізація мережі закладів середньої освіти тут має відбуватися зі своїми особливостями.

А на початку лютого 2022 року у Миколаєві спалахнув конфлікт навколо питання реорганізації загальноосвітніх шкіл в ліцеї та гімназії. Зокрема до депутатів звернулися представники шкіл №42 та №56 в Інгульському районі. По цих установах остаточного рішення не ухвалено — затверджувати нову форму будуть депутати міськради. Проте управління освіти має намір подавати проєкт рішення, згідно з яким школа №42 стане ліцеєм із 10-11 класами, а №56 — гімназією. Педагогічний та батьківський колективи останньої категорично не згодні з цим і вважають, що їхня школа нічим не гірша, а за деякими параметрами і взагалі більше підходить на роль ліцею ніж №42.

У травні 2023 року ще 16 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів у Миколаєві перейменували у гімназії.

Через рік у Миколаєві об'єднали ще шість закладів загальної середньої освіти, а також ліквідували гімназію та дитячий садок. Йдеться про об'єднання ліцеїв №1 та №58№5 та №22, а також ліквідацію початкової школи №2 через її приєднання до початкової школи №1. Водночас цим рішенням ліквідували гімназію №49 та дитячий садочок №70.

А статус гімназії №21 у мікрорайоні Мала Корениха понизили до початкової школи. Учням 5-9 класів пропонуватимуть дистанційну форму навчання в інших навчальних закладах Миколаєва.

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