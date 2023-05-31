У Миколаєві ще 16 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів перейменували у гімназії.

Таке рішення прийняли депутати на онлайн-сесії Миколаївської міської ради 30 травня, пишуть «НикВести».

Зокрема, у гімназії перейменовано наступні заклади освіти:

Миколаївську загальноосвітню школу I-III ступенів №11 в Миколаївську гімназію №11 Миколаївської міської ради Миколаївської області;

Миколаївську загальноосвітню школу I-III ступенів №12 в Миколаївську гімназію №12;

Миколаївську загальноосвітню школу I-III ступенів №16 в Миколаївську гімназію №16;

Миколаївську загальноосвітню школу I-III ступенів №17 імені Саражана В.Г. в Миколаївську гімназію №17 імені Саражана В.Г.;

Миколаївську загальноосвітню школу I-III ступенів №20 в Миколаївську гімназію №20;

Миколаївську загальноосвітню школу I-III ступенів №23 в Миколаївську гімназію №23;

Миколаївську загальноосвітню школу I-III ступенів №24 в Миколаївську гімназію №24;

Миколаївську загальноосвітню школу I-III ступенів №26 в Миколаївську гімназію №26;

Миколаївську загальноосвітню школу I-III ступенів №39 імені Ю.І. Макарова в Миколаївську гімназію № 39 імені Ю.І. Макарова;

Миколаївську загальноосвітню школу I-III ступенів №45 в Миколаївську гімназію №45;

Миколаївську загальноосвітню школу I-III ступенів №46 в Миколаївську гімназію №46;

Миколаївську загальноосвітню школу I-III ступенів №50 ім. Г.Л. Дівіної в Миколаївську гімназію № 50 ім. Г.Л. Дівіної;

Миколаївську загальноосвітню школу I-III ступенів №54 в Миколаївську гімназію №54;

Миколаївську загальноосвітню школу I-III ступенів №56 в Миколаївську гімназію №56;

Миколаївську загальноосвітню школу I-III ступенів №57 імені Тараса Григоровича Шевченка в Миколаївську гімназію №57 імені Тараса Григоровича Шевченка;

Миколаївську загальноосвітню школу I-III ступенів №61 в Миколаївську гімназію №61.

Нагадаємо, що згідно з реформою мережі шкіл, ЗЗСО, де будуть старші класи (10-11, а потім і 12) перетворюються на ліцеї. В гімназіях будуть навчати дітей лише 9 класів. При цьому ліцеїв буде значно менше, ніж шкіл, де були старші класи. Тобто у частині закладів, що стають гімназіями, 10,11 класи просто ліквідовуються.

Також нагадаємо, що на початку року в Миколаєві офіційно перейменували низку шкіл у гімназії та ліцеї. При цьому містяни обурилися, що у частині шкіл, які стали гімназіями, ліквідуються старші класи.

Як повідомлялося раніше, Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич вважає, що в Миколаєві не можна повністю дотримуватися реформи Міносвіти та закрити 10-11 класи у всіх школах, які під неї підпадають. Міський голова додав, що Миколаїв територіально занадто велике та «розтягнуте» місто, тому оптимізація мережі закладів середньої освіти тут має відбуватися зі своїми особливостями.

На початку лютого 2022 року у Миколаєві спалахнув конфлікт навколо питання реорганізації загальноосвітніх шкіл в ліцеї та гімназії. Зокрема до депутатів звернулися представники шкіл №42 та №56 в Інгульському районі. По цих установах остаточного рішення не ухвалено — затверджувати нову форму будуть депутати міськради. Проте управління освіти має намір подавати проєкт рішення, згідно з яким школа №42 стане ліцеєм із 10-11 класами, а №56 – гімназією. Педагогічний та батьківський колективи останньої категорично не згодні з цим і вважають, що їхня школа нічим не гірша, а за деякими параметрами і взагалі більше підходить на роль ліцею ніж 42.