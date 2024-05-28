Миколаївський ліцей №22. Фото:Facebook-сторінка ліцею

У Миколаєві ліцей №5 планують приєднати до ліцею №22, щоб зберегти педагогічний колектив.

Відповідний проєкт рішення розглянули на засіданні комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту Миколаївської міської ради у вівторок, 28 травня, пишуть «НикВести».

Очільниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко розповіла, що ліцей №5 має лише старші класи і у навчальному закладі мало дітей.

«Також враховуючи на нові обставини в організації освітнього процесу в ліцеї №5 відсутнє захисне укриття. Ліцей №22 має захисне укриття. Але справа навіть не у захисному укритті, справа в тому, що бувший економічний ліцей №5 має не так багато дітей і під загрозою втрата педагогічного колективу, через те, що важко набирати дітей до старших класів. У закладі навчається 271 дитина, на наступний рік планується 181 дитина — це сім класів. Задля збереження педагогічного колективу планується об’єднати ці два заклади», — зазначила Ганна Личко.

Члени комісії підтримали рішення зазначивши, що це вимушений крок.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Нагадаємо, що Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Реставрація гімназії №2 у Миколаєві

Питання реставрації будівлі гімназії №2 підіймали ще до повномасштабного вторгнення. У березні 2021 року приміщення будівлі гімназії визнали аварійним. На сайті міської ради тоді створили петицію за збереження гімназії у життєдіяльному стані, яку підтримали понад тисячу містян. Через два дні голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що обласна влада готова співпрацювати з міською владою щодо реставрації гімназії №2.

У травні 2021 року начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олександр Поздняков повідомив, що дві компанії відгукнулися на комерційну пропозицію дослідити аварійність гімназії. Виявилося, що аварійною є лише частина даху, а загрози навчальному процесу немає. Тоді з крила гімназії «відселили» бібліотеку та музей.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в гімназії №2 до кінця 2021 року планують зробити поточний ремонт, а капітальні роботи поки що відкладуть.

У липні 2023 року Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА замовив проєкт реставрації історичної будівлі ліцею №2. А згодом — оголосив тендер на реставрацію будівлі закладу за 153 мільйони 251 тисячу гривень.

Нагадаємо, що завершити відбудову постраждалого від обстрілів ліцею №2 у центрі Миколаєва обіцяють до 2025 року. Цьогоріч уряд виділив на це більше половини коштів, однак хто фінансуватиме роботи наступного року — поки невідомо. Про це йдеться у статті «НикВести» «Пережила чотири обстріли: Яка доля історичної будівлі ліцею №2 у центрі Миколаєва?».

Реставрація історичної будівлі гімназії №2 увійшла до четвірки об'єктів області, на відновлення яких у 2024 році уряд виділив 1,2 мільярди гривень. З цих коштів на відбудову закладу з держбюджету спрямували 149,5 мільйонів гривень.