Миколаївська гімназія №49 після ракетного удару РФ, фото «НикВести»

Депутатам міської ради пропонують ліквідувати гімназію №49 у Корабельному районі Миколаєва. В будівлю навчального закладу влітку 2022 року влучила ракета.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті міської ради, пишуть «НикВести». Ним водночас планують створити комісію, яка займатиметься ліквідацією гімназії №49.

Миколаївська гімназія №49 після ракетного удару РФ, фото «НикВести» Миколаївська гімназія №49 після ракетного удару РФ, фото «НикВести»

На місці зруйнованого закладу міська влада розглядає можливість будівництва навчального комплексу з дитячим садочком та школою, розповів у коментарі «НикВести» заступник міського голови Анатолій Петров.

— В 49 школі дуже мало дітей — будемо підвозити їх у Корабельний район. Так, як відновлення сьогодні відбувається дуже повільно, ми будемо планувати, але це не буде зараз. Загалом думаємо зробити там, можливо, комплекс школа-сад, але треба будувати нове, — сказав він.

В управлінні капітального будівництва «НикВести» також уточнили, що за результатами технічного обстеження будівлі її стан оцінюється як аварійний: «Це 4-та категорія, будівля належить до демонтажу».

Миколаївська гімназія №49 після ракетного удару РФ, фото «НикВести»

Гімназія №49 за час війни

Ракетний удар по миколаївській гімназії №49 стався 28 липня 2022 року. Тоді під час атаки постраждав охоронник навчального закладу, який знаходився на місці.

Від снаряду у шкільному дворі утворилася величезна вирва. Російська ракета зруйнувала більшу частину будівлі, деякі класи та інші приміщення були повністю зруйновані. Постраждала техніка та меблі закладу, методичні матеріали, підручники та спортивний інвентар.

У березні 2023 року миколаївці зібралися біля зруйнованої будівлі гімназії №49, щоб звернутись до міської влади. До цього у своєму прямому ефірі в соцмережах мер Олександр Сєнкевич припустив, що відновлювати навчальний заклад не будуть.

Станом на 2 березня 2023 рік онлайн-заняття відвідували 157 учнів гімназії. Будівля закладу розрахована на 300 дітей, а раніше заклад працював і у дві зміни, розповіла директорка Людмила Славінська.

У гімназії на той час працювали 16 педагогів. В разі ліквідації навчального закладу може залишитись без роботи вчителька англійської мови Катерина Чопенко.

«Кожна школа мала свій укомплектований колектив. Наприклад, у нашій школі є 16 вчителів, їм треба буде шукати роботу і мені здається, це буде важко, тому що є дуже багато охочих», — каже Катерина Чопенко.

Тоді присутні звертались з проханням до міської влади внести навчальний заклад до Генерального плану міста.