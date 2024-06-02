Будацька коса, фото взято з відкритих джерел для ілюстрації

У Миколаївській області не можуть відкрити для відвідування пляжі чорноморського узбережжя через ризик артилерійського обстрілу, на відміну від Одеської області, яка поза зоною такого ураження.

Про це в ефірі телемарафону сказав очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Для відпочинку будуть відведені та підготовлені безпечні території лиманів та річок, додав він.

— Одеса знаходиться на такій відстані, що росіяни можуть обстрілювати крилатими ракетами та безпілотниками – «Шахедами», а нас вони дістають РСЗВ та артилерією. Тому ми не можемо запустити сезон, що стосується Чорного моря. Але ми будемо дозволяти відпочинок на лиманах, внутрішніх річках, озерах, внутрішніх басейнах. Про сезон, як працює «Аркадія», ми можемо тільки мріяти. Наша мета, щоб бізнес вижив. Тому ми будемо робити усе, що можливо, але щоб не наражати людей на небезпеку, – сказав Віталій Кім.

Туризм на Миколаївщині

Загальні непрямі втрати сфер культури, туризму та спорту Миколаївської області склали близько 333 мільйонів доларів. Водночас на Миколаївщині через військові дії у першому півріччі 2023 року туристичний збір впав на 72%.

Державне агентство розвитку туризму оновило перелік «‎Туристичних магнітів України»‎. До нього увійшло 170 визначних туристичних місць, 8 з яких на території Миколаївської області.

У 2023 році очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що туристичний сезон у Миколаївській області відбудеться частково, оскільки в регіоні досі є небезпечні для відвідування місця. А згодом сказав, що відпочинок біля внутрішніх водойм в Миколаївській області не користується великим попитом — місцевий бізнес не може навіть «вийти в нуль».

Минулого року колишній народний депутат України Геннадій Задирко, який наразі служить у Збройних силах України як рядовий солдат, обурився, що з бізнесу, який через повномасштабну війну зупинив свою роботу, продовжують збирати десятки тисяч гривень податків.

Водночас заступниця голови миколаївської філії Національного екологічного центру України, екоактивістка Інна Тимченко попередила про потенційне знищення унікальної природи на Великій Українській косі у Тилігульському лимані через неорганізований туризм. Тоді ж анонсували відкриття спортивно-рекреаційної зони «Tiligul Club», що розташована селі Українка Коблівської тергромади Миколаївської області.

А з початку повномасштабного вторгнення Миколаївська область втратила 7 мільйонів гривень туристичного збору.

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