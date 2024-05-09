Будівля Миколаївської міської ради, фото «НикВести»

У Миколаєві запускають пілотний проєкт за підтримки антикорупційної ініціативи ЄС. Департамент економіки міської ради буде слідкувати за цінами на роботи, які виконує Департамент житлово-комунального господарства міської ради.

Відповідне рішення 8 травня ухвалив виконавчий комітет Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Йдеться про моніторинг цін на основні матеріали, що використовуються під час капітального та поточного ремонту, будівництва та реконструкції об'єктів, замовником яких є Департамент ЖКГ, пояснила директорка Департаменту економіки Тетяна Шуліченко.

— Цей проєкт запроваджується як пілотний разом з антикорупційною ініціативою ЄС. Відділом цін Департаменту економіки буде проводитись моніторинг на основні матеріали в межах робіт та послуг, що перевищують 40 тисяч гривень. Моніторинг здійснюватиметься за трьома напрямками: шляхом отримання комерційних пропозицій, шляхом моніторингу системи Prozorro і шляхом відкритих джерел. На підставі даної інформації виводитиметься середня ціна і оприлюднюватиметься на сайті. Департамент ЖКГ відповідно до цього рішення має враховувати цей моніторинг при складанні своїх кошторисів, – сказала Тетяна Шуліченко.

Нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зобов’язав розпорядників коштів більш прозоро проводити торги та інформувати міськраду про їх виконання. До цього повідомлялося, що у Миколаєві 2,5 мільйона гривень, які мали піти на благоустрій «Тернівського кільця», перенаправлять на допомогу військовим. Мер Олександр Сєнкевич зазначив, що ці кошти хотіли витратити саме туди, адже «це кільце, яке зустрічає людей на в’їзді до міста». Однак містяни сприйняли новину негативно, тому від цієї ідеї відмовилися.

Відомо також, що Королівство Данія, яке взяло патронатство над Миколаївською областю, стежить та контролює напрямок фінансових витрат міста, які вони покривають, сказав посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен. Один з чинників зменшення ризиків є те, що всі закупки здійснюються через міжнародні організації.