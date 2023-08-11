Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зобов’язав розпорядників коштів більш прозоро проводити торги та інформувати міськраду про їх виконання .

Відповідне розпорядження №155р опубліковано на сайті міської ради.

В документі зазначається, що у місті є суспільний інтерес до витрачання коштів при закупівлі робіт з капітального та поточного ремонтів, а також матеріалів, необхідних для їх виконання.

Тому всі виконавчі органи, комунальні підприємства, установи, заклади та організації Миколаївської міської ради, при закупівлі робіт або послуг з капітального та поточного ремонтів мають використовувати електронну систему закупівель.

Також у розпорядженні вказано, що договори про закупівлю та всі додатки до нього вони мають оприлюднювати у форматі pdf в електронній системі публічних закупівель Prozorro. Локальні кошториси також мають бути завантажені.

Крім того, розпорядники коштів мають надавати щомісячно звіти про виконання розпорядження до департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міськради.

Департамент в свою чергу має надавати звіти позаштатній радниці міського голови Юлії Мінчевій. А вже вона інформуватиме мера Олександра Сєнкевича.

Приклад подання інформації щодо виконання розпорядження Миколаївського міського голови

Зазначимо, що позаштатна радниця Юлія Мінчева є лідеркою проєктів аналітичної платформи VoxUkraine, авторкою та ведучою подкасту «Що з економікою?». Також разом з нардепом від «Слуги народу» Роксоланою Підласою є засновницею ГО «Центр економічної політики».

Нагадаємо, що у Миколаєві 2,5 мільйона гривень, які мали піти на благоустрій «Тернівського кільця», перенаправлять на допомогу військовим. Міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що хотіли витратити кошти саме туди, адже «це кільце, яке зустрічає людей на в’їзді до міста». Однак містяни сприйняли новину негативно, тому від цієї ідеї відмовилися.