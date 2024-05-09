Миколаївський окружний адміністративний суд розгляне справу за позовом журналістки онлайн-медіа «НикВести» до Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ), яка відмовилась надати інформацію про заробітні плати керівництва протягом 2023 року.

Ми відправили запит на публічну інформацію 24 січня 2024 року. У ньому головна редакторка «НикВести» Катерина Середа просила надати інформацію про зарплати та премій, які отримав керівний склад Миколаївської ТЕЦ, а саме: голова правління Дмитро Мирошниченко, технічний директор та головний інженер Сергій Риков, фінансовий директор Віра Звержинська, комерційний директор Антон Павлов, директор з адміністративно-господарської діяльності Вікторія Переверьзєва, директор із закупівель, транспорту і логістики Олександр Науменко, а також начальник департаменту стратегічного розвитку та інформаційних технологій Михайло Талпа. Окремим пунктом запиту була інформація щодо сум винагород, компенсацій витрат та додаткових благ, що були надані членам Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль».

Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», приватне акціонерне товариство, яке фактично знаходиться у державній власності, мало надати відповідь протягом 5 робочих днів, проте відповіді у встановлені законом термін редакція не отримала.

Скриншот листування з Миколаївською ТЕЦ

Саме тому «НикВести» звернулись з позовом до Миколаївського окружного адміністративного суду про визнання таких дій протиправними, щоб через суд зобов’язати Миколаївську ТЕЦ все ж надати запитувану нами інформацію. Позов до суду нам допомогла подати керівниця юридичного напряму Інституту розвитку регіональної преси (ІРРП), адвокатка, медійна юристка Оксана Максименюк.

У процесі підготовки до судового засідання представники Миколаївської ТЕЦ надали відзив на позовну заяву, аргументувавши свої дії тим, що інформація про заробітну плату, премії, матеріальну допомогу, будь-які інші виплати не з державного чи місцевого бюджету працівникам недержавного органу або органу місцевого самоврядування, може бути обмежена в доступі та не підлягає наданню у відповіді на запит. Також у приватному акціонерному товаристві відзначили, що інформація, яка запитується стосовно працівників приватного підприємства належить до конфіденційної інформації та може поширюватись лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації.

Варто зазначити, що Миколаївська ТЕЦ все ж надала відповідь на інформаційний запит редакції через три місяці після подання, але у ньому так і не повідомили рівень зарплат керівництва. Свою позицію вони аргументують тим, що вони не є державним органом влади, а отже не повинні оприлюднювати таку інформацію.

Відповідь "Миколаївської ТЕЦ" на запит "НикВести" щодо зарплат, яку підприємство надало через 3 місяці

Разом із цим відповідно до п. 5-1 ч. 4 ст. 21 Закону України «Про інформацію» До інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені відомості щодо діяльності державних та комунальних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі або територіальній громаді, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарському товариству, частка держави або територіальної громади в якому становить 100 відсотків, що підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до закону.

Нагадаємо, фактично 100% акцій Приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» належить АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» державної власності, тому відповідно до закону не може бути відмови у відповіді на запит редакції.

Довідка з Єдиного державного реєстру про ПАО "Миколаївська ТЕЦ" Держава в особі НАК "Нафтогаз України" володіє 99,9% статутного фонду Миколаївської ТЕЦ

Головна редакторка онлайн-медіа «НикВести» Катерина Середа у відповіді на відзив окремо зазначила, що запитувана у Миколаївській ТЕЦ інформація становить суспільний інтерес, оскільки місто протягом опалювального сезону 2023-2024 років мало величезні проблеми з опаленням і в розрізі цього, мешканцям міста важливо знати інформацію щодо забезпечення керівного складу товариства, яке не впоралось належним чином зі своїми обов’язками щодо надання опалення мешканцям міста. Відповідь на відзив нам допомогли скласти юристи ТОВ «Оперативна юридична допомога».

— Наше видання не стоїть осторонь проблем нашої громади, багато читачів звертались до нас у період, коли Миколаївська ТЕЦ у грудні 2023 року намагалась розпочати опалювальний сезон з усіма проблемами, які вони потім самі ж визнали. У людей тоді було два основних питання — коли все ж таки буде тепло і хто понесе відповідальність за несвоєчасну подачу тепла в домівки миколаївців. Як бачимо, відповідальності ніхто так і не поніс, але сьогодні онлайн-видання «НикВести» відстоює законне право громадськості знати, в яку суму обходиться утримання керівництва Миколаївської ТЕЦ, навіть якщо доводиться дізнаватись цю інформацію через суд, - сказала Катерина Середа.

Як Миколаївська ТЕЦ провалила опалювальний сезон

Розриття Миколаївської ТЕЦ у центрі Миколаєва, фото з архіву "НикВести", вересень 2023 року.

Опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада, однак Миколаївська ТЕЦ змогла забезпечити містян теплом тільки на початку грудня через чисельні аварії на тепломережах. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проблеми із запуском тепла в наступних роках будуть лише погіршуватись.

Після зриву опалювального сезону та заяв Миколаївської ОВА про необхідність кадрових рішень, у ТЕЦ розпочали службове розслідування, щоб знайти винних.

Станом на вечір 18 листопада 2023 року Миколаївська ТЕЦ підключила до тепла тільки половину від загальної кількості своїх споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону.

Розриття ТЕЦ у центрі Миколаєва, фото з архіву "НикВести", листопад 2023 року

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення залишалися десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривали ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів.

Однак на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків. В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

30 листопада в ТЕЦ повідомили, що через аварійні роботи ще на трьох ділянках міста жителі на деякий час знову залишаться без опалення. Проте в компанії одразу повідомили про гарну новину — за прогнозом синоптиків у Миколаєві очікується покращення погодних умов.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.

Водночас в Миколаївській ТЕЦ повідомили, що під час опалювального сезону 2023/2024 заливають воду з лиману тільки в аварійних випадках. Таким чином мережі підприємства заповнені солоною водою на 8%, тоді як минулого року системи були заповнені лиманною водою на 91%.

Ділянка вулиці Маріупольської, де ТЕЦ відмовляється ремонтувати асфальт, фото "НикВести", березень 2024

Уже півроку Миколаївська ТЕЦ не приводить до ладу вулицю Маріупольську (Московську) (від проспекту Центрального до Чкалова, де проводили ремонтні роботи на тепломережах восени минулого року. В Миколаївський ТЕЦ кажуть, що асфальтувати розриті ділянки дороги по вулиці Маріупольській наразі немає сенсу, адже через декілька місяців там проводитимуть часткову заміну теплотраси. Ділянка мереж має бути замінена від вулиці Дунаєва до Севастопольскої. Аналогічні роботи проведуть на ділянках по вулиці Пограничній.

Нагадаємо, директор Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) Дмитро Мирошниченко подав декларацію про майно та доходи за 2023 рік. За рік посадовець заробив 2 мільйони 143 тисячі 897 гривень. В середньому заробітна плата посадовця склала 178 тисяч гривень на місяць (близько 4,5 тисяч доларів США).