Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив головний архітектор Миколаєва Євген Поляков.

— Я б хотів, щоб ми реалізували проєкт з будівництва військового кладовища у Корабельному районі. Наприкінці минулого року ми провели архітектурний конкурс і обрали найкращу пропозицію на будівництво військового кладовища на 550 місць. Я вважаю, що нам потрібно робити його зараз, шукати допомоги наших партнерів, з нашого міського бюджету для того, щоб вшановувати памʼять наших загиблих належним чином, — сказав Євген Поляков.

За попередніми оцінками переможця конкурсу, вартість будівництва військового кладовища складатиме близько 47 мільйонів гривень (85 тисяч гривень за одне місце), повідомив головний архітектор.

— Це за концептом, який нам розробили і який переміг на архітектурному конкурсі. Здається це ціна, за яку має бути достойне поховання з благоустроєм, з освітленням, з усім. Але фінальна ціна буде зрозуміла після робочого проєкту. Коли ми кажемо про будівництво військового кладовища, ми його маємо збудувати і люди там вже не повинні нічого робити. Я так вважаю. При похованні військових завжди відбувається певний ритуал, тобто там є вимоги: що потрібно зробити іншим військовим, як проходить саме поховання, яка там повинна бути інфраструктура. Там точно має бути невелика меморіальна зона. У концепті це є, — сказав Євген Поляков.

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни. Після цього повідомлялося про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;

кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;

Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.

Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців, а у Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.