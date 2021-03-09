В феврале 2021 года в Украине изготовили 503 автотранспортных средства — в 2,2 раза больше, чем в феврале 2020 года.

Об этом сообщает Укравтопром.

В частности, за месяц было собрано 449 легковых авто, что втрое больше, чем в феврале 2020 года. На Еврокаре собрали 241 автомобиль, а ЗАЗ выпустил 208 машин. Коммерческих автомобилей в феврале не производили (информация о АвтоКрАЗ отсутствует с августа 2016 года).

При этом выпуск автобусов упал почти на 30% — до 54 единиц. Больше всего автобусов произвел Черкасский автобус — 25 единиц. На Черниговском автозаводе изготовили 19 штук, ЗАЗ отчитался о 8 автобусах, завод Часовоярские автобусы закончили месяц с результатом — два автобуса.

В то же время, по сравнению с январем в феврале автопроизводство сократилось почти на 17%.

Всего в январе-феврале 2021 в Украине было произведено 1107 единиц автотранспортных средств, что на 3% больше, чем годом ранее. Легковых автомобилей - 1025 штук (+ 10%) коммерческих — 4 штук (-60%); автобусов — 78 штук (-42%).

Напомним, в сентябре 2019 года украинцы зарегистрировали 23 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей, это в 3,2 раза больше, чем всех новых легковых авто за тот же месяц, сообщает Укравтопром.