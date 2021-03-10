Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала призвала к действиям по увеличению производства вакцины против COVID-19 в развивающихся странах. Накануне несколько членов глобальной торговой организации призвали ее провести срочные переговоры с производителями, чтобы сделать это.

Об этом сообщает Reuters.

Глава ВТО вступила в должность на прошлой неделе. Она сказала, что здоровье и доступ к вакцинам будут главным приоритетом.

— Дело в том, что каждый дополнительный день нехватка вакцины продолжается, люди будут платить своей жизнью, — сказала Нгози Оконджо-Ивеала на двухдневном саммите, посвященном производству вакцины от COVID-19.

Она добавила, что около 130 стран все еще ждут вакцины.

Также, по ее словам, новые участки по производству вакцин могут быть подготовлены за шесть-семь месяцев, или менее чем в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.