Служба автомобильных дорог Николаевской области вчера, 12 марта, объявила тендер на текущий ремонт дороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск по Николаеву.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель САД Николаевской области Владислав Невеселый.

Он обратил внимание, что в рамках запланированного ремонта будет заменено асфальтное покрытие на ул. Веселиновской и Одесском шоссе; мостовом переходе через Южный Буг; ул. Большой Морской до ул. Пушкинской; ул. Пушкинской от ул. Большой Морской до мостового перехода через Ингул; ул. Никольской от ул. Пушкинской до ул.Большой Морской; проспект Героев Украины.

Ожидаемая стоимость работ 339 миллионов 97 тысяч 445 гривен.

Напомним, Служба автомобильных дорог в Николаевской области 12 февраля объявила тендер на текущий средний ремонт шести участков дороги Т-15-07 Николаев – Парутино – Очаков – база отдыха «Черноморка». Предполагаемая стоимость работ — 1 миллиард 115 миллионов 959 тысяч 483 гривны.