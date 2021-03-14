Журнал «Forbes Украина» обновил перечень миллиардеров Украины. Состояние богатейших бизнесменов страны с июня 2020 года значительно увеличилось.

Об этом уведомляет hromadske.

Так, состояние самого богатого в списке — Рината Ахметова — увеличилось с 2,8 до 7,6 миллиарда долларов. Теперь олигарх Ахметов занимает 330-е место в рейтинге богачей мира. Крупнейшие его активы — компании «Метинвест» (3,3 миллиарда долларов) и ДТЭК (2,1 миллиарда долларов).

Второе место занял Виктор Пинчук. С июня 2020 года его состояние выросло с 1,4 миллиарда до 2,5 миллиарда долларов. Из этой суммы 800 миллионов долларов — недвижимость, 700 миллионов — деньги, а 500 миллионов — компания Interpipe.

Третий в рейтинге — Константин Жеваго. Его состояние увеличилось с 1,1 миллиарда до 2,1 миллиарда долларов. Самый большой актив Жеваго — компания Ferrexpo (1,4 миллиарда долларов).

Напомним, по данным Forbes в декабре 2020 года Илон Маск обогнал голову LVMH Бернарда Арно и стал вторым самым богатым человеком в мире.