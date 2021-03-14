Самая популярная криптовалюта биткоин продолжает дорожать: его стоимость впервые в истории превысила психологический рубеж в 60 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные CoinDesk вечером в субботу, 12 марта.

Так, по состоянию на 20:00 по Киеву цена биткоина выросла на 4,93% и достигла цены 60 123 доллара. Общая стоимость рыночной капитализации биткоина выросла до 1,12 триллионов долларов. Рост капитализации за сутки составил почти 65 миллиардов долларов.

Доля биткоина занимает более 70% всего глобального рынка криптовалют. За три месяца он подорожал почти в три раза, а за последний год – почти в семь раз.

Так, 9 марта сообщалось, что котировки Bitcoin восстановили свой рост, в связи с чем ее капитализация во второй раз в истории пересекла отметку в триллион долларов. Позже, 13 марта, стоимость криптовалюта Bitcoin достигла отметки в 56 тысяч долларов, а ее капитализация превысила $1 триллион.