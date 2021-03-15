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Бельгийский провайдер Telenet запустит собственный 5G. Партнерами компании станут Google, Nokia и Ericsson.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бельгийское издание.
Как сообщил представитель Telenet, Бельгия преобразует мобильную сеть по всей стране в ближайшие годы, опираясь на новых партнеров. Шведский производитель Ericsson заменит устаревшее оборудование Telenet.
«Ericsson предоставит Telenet необходимые решения для всех будущих разработок 5G», — говорится в сообщении провайдера.
Ранее сообщалось, что Nokia и Google Cloud, принадлежащая Alphabet Inc., подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит компаниям предложить ряд новых сервисов для бизнеса ввиду распространения технологии 5G.
Бельгийский провайдер Telenet запустит собственный 5G. Партнерами компании станут Google, Nokia и Ericsson.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бельгийское издание.
Как сообщил представитель Telenet, Бельгия преобразует мобильную сеть по всей стране в ближайшие годы, опираясь на новых партнеров. Шведский производитель Ericsson заменит устаревшее оборудование Telenet.
«Ericsson предоставит Telenet необходимые решения для всех будущих разработок 5G», — говорится в сообщении провайдера.
Ранее сообщалось, что Nokia и Google Cloud, принадлежащая Alphabet Inc., подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит компаниям предложить ряд новых сервисов для бизнеса ввиду распространения технологии 5G.