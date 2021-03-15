НАК «Нафтогаз Украины» подписал меморандум о сотрудничестве с израильской Naphtha Petroleum Corp. Документ касается потенциальной геологической разведки углеводородов в украинской части Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба «Укргазвидобування».

Как отмечается в сообщении, Naphtha имеет финансовые возможности и подтвержденный положительный опыт работы в США и на шельфе Израиля (восточная часть Средиземного моря), что может помочь в раскрытии нефтегазового потенциала украинского шельфа.

— После недавно объявленного партнерства с компанией OMV Petrom, который вероятно является наиболее активным игроком по разведке и разработке Черноморского шельфа, новое партнерство еще больше укрепит наши амбиции в этом регионе в будущем, — отметил Отто Ватерландер, главный исполнительный директор Группы «Нафтогаз».

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, компании договорились, что помимо Черного моря они также будут изучать возможности для сотрудничества в других проектах по разведке и добыче углеводородов в Украине.

Компания Naphtha является управляющей компанией и собственником паевого инвестиционного фонда компании Isramco Negev 2, LP, которая имеет мажоритарные права на долевое участие в расходах на разработку и эксплуатацию газового месторождения Tamar мощностью 13 трлн куб. футов в восточной части Средиземного моря вместе с другими владельцами прав на долевое участие — компанией Chevron (оператор месторождения) и компанией Delek Drilling.

Ранее в ОПЕК заявили, что многочисленные угрозы падения нефтяных рынков в первой половине 2021 года продолжают сохраняться, несмотря на наличие ряда «обнадеживающих сигналов».