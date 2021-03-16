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За период с 1 января по 15 марта в бюджет Николаева за счет уплаты административных штрафов и других санкций поступило 954 тысячи гривен.
Об этом свидетельствует информация департамента финансов мэрии Николаева о поступлениях в бюджет Николаева 2021 года состоянием на 15 марта, пишут НикВести.
Примечательно, что эта сумма в 12,2 раза превышает план поступлений на указанный период текущего года. Планировалось, что за 2,5 месяца в бюджет Николаева по этой статье поступит 78 тысяч гривен.
В целом в 2021 году за счет админштрафов и других санкций бюджет Николаева планировалось пополнить на 450 тысяч гривен, по факту на сегодня годовой план перевыполнен в 2,1 раза.
Что касается других поступлений в бюджет Николаева, то также в 1,4 раза больше средств поступило за счет уплаты экологического налога. С начала года бюджет города за счет этой статьи пополнился на 326 тысяч гривен. Планировалось, что годовые поступления составят 704 тысячи гривен.
Всего по состоянию на 15 марта поступления в бюджет Николаева выполнены на 84,6%, что составляет 821 миллион 957 тысяч гривен, из которых доходы специального фонда бюджета - 472 тысячи гривен.
Ранее сообщалось, что в бюджете Николаева за 2020 год неиспользованными остались около 31 миллиона гривен. Депутаты смогут их перераспределить только после утверждения отчета об использовании бюджета за прошлый год.
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За период с 1 января по 15 марта в бюджет Николаева за счет уплаты административных штрафов и других санкций поступило 954 тысячи гривен.
Об этом свидетельствует информация департамента финансов мэрии Николаева о поступлениях в бюджет Николаева 2021 года состоянием на 15 марта, пишут НикВести.
Примечательно, что эта сумма в 12,2 раза превышает план поступлений на указанный период текущего года. Планировалось, что за 2,5 месяца в бюджет Николаева по этой статье поступит 78 тысяч гривен.
В целом в 2021 году за счет админштрафов и других санкций бюджет Николаева планировалось пополнить на 450 тысяч гривен, по факту на сегодня годовой план перевыполнен в 2,1 раза.
Что касается других поступлений в бюджет Николаева, то также в 1,4 раза больше средств поступило за счет уплаты экологического налога. С начала года бюджет города за счет этой статьи пополнился на 326 тысяч гривен. Планировалось, что годовые поступления составят 704 тысячи гривен.
Всего по состоянию на 15 марта поступления в бюджет Николаева выполнены на 84,6%, что составляет 821 миллион 957 тысяч гривен, из которых доходы специального фонда бюджета - 472 тысячи гривен.
Ранее сообщалось, что в бюджете Николаева за 2020 год неиспользованными остались около 31 миллиона гривен. Депутаты смогут их перераспределить только после утверждения отчета об использовании бюджета за прошлый год.