Правительство Германии собирается строить мощные зарядные станции на трассе A2, которая соединяет Берлин и Рурскую область. Это будет первая автомагистраль в Европе, которая полностью адаптирована к движению тяжелых электрогрузовиков.

Об этом пишут ЭлектроВести.

Целью проекта «Высокоскоростная зарядка в междугородных перевозках» (HoLa) является проектирование, строительство и эксплуатация высокопроизводительной зарядной инфраструктуры для дальнемагистральных аккумуляторных электрогрузовиков.

В частности, проектом HoLa предполагается строительство в четырех местах вдоль 500-километровой федеральной автомагистрали A2 высокопроизводительных пунктов с так называемой мегаваттной системой зарядки (MCS). Зарядные пункты будут организованы в существующих местах отдыха дальнобойщиков. Транспортные средства сейчас съезжаются туда на обязательные перерывы, поэтому организовать там подзарядку считается оптимальным вариантом. Таким образом, перевозки между столицей Германии и экономическим центром страны станут безэмиссионной (то есть без использования ДВС) и без участия водорода.

Новые немецкие зарядные устройства называются Megawatt Charging System, сокращенно MCS. Это зарядки с мощностью до 4,5МВт, с максимальным напряжением 1500В и силой тока 3000А. Эта технология была разработана специально для электрогрузовиков и электробусов, оснащенных батареями большой емкости.

Напомним, что в 2020 году в Германии продали около 395 тысяч электромобилей и плагин-гибридов, а в США — 322 тысячи. Больше машин на электротяге продается только в Китае.