В городе Фонтана, штат Калифорния, бывшие ученики подарили своему учителю на день рождения чек на 27 тысяч долларов после того, как узнали, что он стал бездомным и был вынужден жить в авто.

Об этом передает Hromadske со ссылкой на CNN.

77-летний Хосе Вильярруель работал учителем на замену в школе в Фонтане. Когда началась пандемия и школы перешли на дистанционное обучение, потребность в учителях на замену исчезла. Мужчина обратился в пенсионный фонд, чтобы получить выплаты.

Большую часть денег он прислал жене, детям и другим членам семьи, которые проживают в Мексике, поэтому решил жить в машине.

21-летний Стивен Нава случайно встретил своего учителя на стоянке. Нава рассказал, что сначала не узнал Вильярруеля.

«Весь день я думал: наверное, это мой учитель, который работал на замене», — сказал парень, добавив, что впоследствии понял, что этот мужчина преподавал у него в средней школе.

Стивену потребовалось несколько дней, чтобы набраться смелости и подойти к Вильярруелю. Он спросил учителя, как его день и как у него дела. Стивен хотел дать учителю 300 долларов, которые у него были, но тот отказался.

«Он улыбнулся мне и поблагодарил. Он обнял меня, и я увидел, как по его лицу стекала небольшая слеза. Именно тогда я пообещал помочь ему», — сказал Нава.

Стивен создал краудфандинговую кампанию и собрал 5 тысяч долларов за несколько часов. Затем он выложил видео в TikTok об учителе, что помогло собрать 27 тысяч долларов.

На 11 марта бывшие ученики устроили для Вильярруеля вечеринку в честь дня рождения, где подарили ему чек на собранную сумму. Учитель рассказал, что очень расчувствовался, но пытался себя контролировать, чтобы не стать слишком сентиментальным.

После того как история о бездомном учителе получила огласку, правоохранители предоставили Вильярруелю ваучер на проживание в мотеле в течение месяца. За это время мужчина должен найти постоянное место жительства. Также Вильярруель планирует съездить к своей семье в Мексику.