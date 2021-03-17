С 2016 года Япония предоставила для военно-медицинских учреждений Украины свыше 3 млн долларов США. Украина планирует пригласить Японию к участию в «Крымской платформе».

Об этом сообщает пресс-служба МОУ.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией, ведь она является членом ООН, G-7, партнером НАТО и США.

— Рассчитываем, что взаимодействие Украины и Японии с Альянсом, США и партнерами в ЕС и ООН может создать существенные условия для противодействия многим современным вызовам и угрозам,— сказал Андрей Таран.

Он добавил, что Украина высоко ценит японскую помощь в военно-медицинских заведений Украины, которая с 2016 года составила более 3 млн долларов.

Таран сообщил, что Украина планирует пригласить Японию к участию в сотрудничестве в «Крымской платформе», целью которой является деокупация Крыма.

Ранее сообщалось, что спустя полтора года после поручения Президента Украины Владимира Зеленского о демилитаризации ракетного крейсера «Украина», который содержится на Николаевском судостроительном заводе, Минобороны так и не обращалось на предприятие с предложением о начале работ.