«Отжим» украинской собственности после аннексии Крыма российскими войсками затронул почти 18 тысяч крымчан, которые занимались мелким и средним предпринимательством.

Об этом идет речь в расследовании Новой Газеты «Руки по локоть в Крыму».

Издание выяснило, что под видом «национализации» госимущества Украины местная «администрация» занималась завуалированным грабежом и захватывала бизнес частников, которым они обзавелись до 2014 года.

Корреспондент газеты нашел сразу несколько человек, которые попали под принудительное изъятие активов в пользу так называемой «республики Крым».

— В октябре 2020 года предприниматель Виктория Симонова, владеющая небольшим продуктовым магазином на Центральном рынке в Саках, обнаружила в почтовом ящике иск «об истребовании имущества из чужого незаконного владения». Муниципальное «Сакское торгово-производственное объединение» требовало передать ее магазин в собственность муниципалитета, — говорится в материале.

Неприкрытое изъятие проходило несмотря на наличие у хозяйки права собственности, полученного ею в 2006 году и подкрепленного решением Сакского городского суда от 2006 года. Владелица попыталась договориться с самопровозглашенной «властью», но та отказалась обсуждать случившиеся — дело ушло в российские суды.

— Но если я проиграю суд — не знаю, что буду делать. Мне 57 лет. Работу даже в крупных городах сложно найти уже после 40. И пенсия наступит не скоро, — отчаивается женщина.

Однако испытывать методику бандитских захватов частной собственности начали еще раньше — в 2015 году. Удобной мишенью стал один из кооперативов, у него отобрали 53 магазина, два кафе, хлебзавод, рынок, столовую, земельные участки и здание конторы. В объединении состояли 700 пайщиков, все судебные разбирательства и аппеляции они проиграли.

Такой же захват коснулся и кооператива в Бахчисарайске. После «национализации» их имущество начали намеренно банкротить, после чего его за копейки через подставных лиц выкупали чиновники оккупационного режима.

— Наше имущество уже постепенно распродают. Конечно, не случайным людям. Например, магазин в селе Почтовое купила глава села Анжелика Ястребова, за которой стоит бывший глава района Рефат Дердаров. А три торговых точки в селе Красный Мак — купили люди, связанные с господином Зеваем Османовым, это «доверенное лицо» депутата Госдумы Руслана Бальбека, — рассказал председатель Бахчисарайского райпо Григорий Бурьянов.

По подсчетам Новой Газеты, насильственная «национализация» затронула 18 тысяч акционеров, а опосредственно убытки понесло еще больше жителей — почти 10% населения временно оккупированного Крыма. Многие из них пытаются вернуть законно нажитое исками в ЕСПЧ.

Ранее НикВести сообщали, что «власти» оккупированного Крыма решили временно отменить действующий в регионе из-за коронавируса запрет на массовые собрания в связи с празднованием годовщины «вхождения региона» в состав России.