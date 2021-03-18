Искусствовед Александр Ангерт расскажет почему искусство, которое можно назвать “размазней” так высоко ценится. Эксперт в области живописи конца XIX и начала XX века объяснит, почему за картину из трех цветов на аукционе покупают за миллионы. Александр Ангерт расскажет о смысле течений импрессионизма и кубизме.

Импрессионизм

Течение в живописи, зародившееся к началу ХХ века. Целью импрессионистов было передать текучесть мгновения, ощущения, настроения и освещения. Для художников этого течения не так важно что изображено на рисунке, главное - как это сделано. Александр Ангерт говорит:

“Картины импрессионистов не несут социальной критики, не затрагивают острые проблемы. В отличие от предшествующих течений в живописи, импрессионисты не используют библейские мифы. В работах художников начала прошлого века в большей степени встречаются пейзажи, портреты и сцены повседневной жизни”.

Одним из выдающихся представителей импрессионизм является французский живописец Клод Моне. Его картина “Кувшинки в цвету” была продана за 84,7 миллиона долларов в 2018 году.





Еще одной не менее знаменитой картиной является уменьшенная авторская копия “Бал в Мулен де ла Галетт” Пьера Огюст Ренуара. Она ушла из-под молотка за 78, 1 млн долларов в 1990 году. Имя покупателя не разглашается.

Постимпрессионизм

Постимпрессионизм появился во Франции в 80-х годах ХIX века из-за кризиса импрессионизма. Новое течение отказалось от прежней идеи запечатления момента. Целью написания картины было открытие сути предмета, а также отображение длительное состояние предмета или мира. Особенностью постмодернизма является предание большого значения символам и чувствам, которые у них вызывает картины.

"Настоящие художники не рисуют вещи такими, как они есть… Они рисуют их, поскольку сами чувствуют себя ими". - Винсент Ван Гог

“В картинах постимпрессионистов присутствуют оптические эффекты, цвет стал способом выражаем не истинного окраса, а видение творца. Такими же инструментами служат структура, использование негеометрических форм и акцент на связь со зрителем” - объясняет Александр Ангерт.

Полотно французского живописца Поля Сезанна “Игроки в карты” входила в серию из пяти картин, каждая из которых стоила от четверти миллиона долларов и выше. В 2011 году картину продали за 250 млн. долларов.

Другая картина не менее известно испано-французского художника Пабло Пикассо “Мальчик с трубкой” написана в 1905 году. Полотно продано спустя почти сто лет за 104 млн долларов. Предположительным покупателем является Barilla Group, производитель макаронных и мучных изделий.

Особняком в постимпрессионизме стоят картины Густава Климта. Портреты Адели Блох-Бауэр известны не только благодаря фильму с Райаном Рейнольдсом, а прежде всего новаторской технике исполнения. Александр Ангерт комментирует “Такое внимание к первому “золотому” портеру привлек глубокий символизм. Золото и мозаика возвращают зрителя к Средневековью, “глаз Гора” в виде орнамента на платье намекает на древний Египет, в то время как руки и лицо переданы в холодных тонах на модернистский манер”.

Первый портрет Адель продан за 135 млн. долларов в 2006 году. Второй портрет выкупили за 88 млн долларов на аукционе “Кристис”. Новой обладательницей стала Опра Уинфри.

Абстрактный импрессионизм

Течение живописи зародилось в 1950-х годах. Краеугольным камнем абстрактного импрессионизма заключается в его название, главные формы абстрактны. Как и все импрессионисты, представители абстрактного течения направлены на внутренний мир, часто используют лирические образы.

“Абстрактный импрессионизм не имеет много отличий от импрессионистов и постимпрессионистов, однако взглянув на картины вы точно увидите разницу. Небольшие мазки, как инструмент преимущественно используется шпатель. Это помогает в структурировании картины и обретении ею определенной формы. Абстрактный импрессионизм не ставит за цель отобразить что-то визуально. Он показывает то, что творится внутри” - говорит Александр Ангерт.

Марк Ротко американский живописец, ведущий представитель абстрактного импрессионизма и основатель живописи цветового поля. Главной концепции этого рода живописи является использование больших плоскостей близких по тону однородных цветов. Марк Ротко считал цвет инструментом передачи базовых человеческих эмоций. На картине каждый цвет несет эмоцию, а их соседство на полотне предполагает сюжет. Что именно вызвало такие чувства - решает сам зритель.

Картина № 1 (Королевский красный и голубой) была продана в 2012 году за 75 млн. долларов.

Схожая картина Белый центр (жёлтое, розовое и лиловое на розовом) в 2007 за 72 миллиона долларов.

Кубизм

Направление в живописи зародилось в начале прошлого столетия во Франции. Основой кубизма стало стремление художников изображать объемные объекты в двухмерном изображении. Александр Ангерт добавляет:

“Творцы изображают на своих картинах геометрические фигуры, которые конструируются в изображаемый объект”.

Одной из самых дорогих картин течения кубизма считаются “Алжирские женщины”, проданные за 179,3 млн. долларов в 2015 премьер-министру Катара Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани.

«Скрипка и гитара» кисти испанского живописца Хуана Гриса продана за 28,6 млн. долларов в 2010 году на аукционе Кристи.