Сервис заказа такси Uber запускает новые уведомления о скорости для водителей и будет сотрудничать с Национальной полицией.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Заботясь о безопасности пассажиров, компания может закрыть доступ к приложению водителям, которые часто нарушают ограничения скорости», - отмечают в Uber.
«Уведомления о скорости» - функция, которая направлена на повышение безопасности дорожного движения.
Ранее водители могли выбирать, получать ли напоминания о необходимости придерживаться безопасной скорости в пределах установленных ограничений, однако компания решила расширить эту функцию дополнительными уведомлениями в приложении.
«Когда пассажир, оценивая водителя, укажет, что он ехал слишком быстро, Uber проверит данные и отправит водителю уведомление вместе с советами по безопасности дорожного движения», - отмечается в сообщении.
Кроме того, Uber подписал меморандум о взаимопонимании с Министерством внутренних дел и Национальной полицией о сотрудничестве в области безопасности дорожного движения.
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Сервис заказа такси Uber запускает новые уведомления о скорости для водителей и будет сотрудничать с Национальной полицией.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Заботясь о безопасности пассажиров, компания может закрыть доступ к приложению водителям, которые часто нарушают ограничения скорости», - отмечают в Uber.
«Уведомления о скорости» - функция, которая направлена на повышение безопасности дорожного движения.
Ранее водители могли выбирать, получать ли напоминания о необходимости придерживаться безопасной скорости в пределах установленных ограничений, однако компания решила расширить эту функцию дополнительными уведомлениями в приложении.
«Когда пассажир, оценивая водителя, укажет, что он ехал слишком быстро, Uber проверит данные и отправит водителю уведомление вместе с советами по безопасности дорожного движения», - отмечается в сообщении.
Кроме того, Uber подписал меморандум о взаимопонимании с Министерством внутренних дел и Национальной полицией о сотрудничестве в области безопасности дорожного движения.