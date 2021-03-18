Сервис заказа такси Uber запускает новые уведомления о скорости для водителей и будет сотрудничать с Национальной полицией.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Заботясь о безопасности пассажиров, компания может закрыть доступ к приложению водителям, которые часто нарушают ограничения скорости», - отмечают в Uber.

«Уведомления о скорости» - функция, которая направлена на повышение безопасности дорожного движения.

Ранее водители могли выбирать, получать ли напоминания о необходимости придерживаться безопасной скорости в пределах установленных ограничений, однако компания решила расширить эту функцию дополнительными уведомлениями в приложении.

«Когда пассажир, оценивая водителя, укажет, что он ехал слишком быстро, Uber проверит данные и отправит водителю уведомление вместе с советами по безопасности дорожного движения», - отмечается в сообщении.

Кроме того, Uber подписал меморандум о взаимопонимании с Министерством внутренних дел и Национальной полицией о сотрудничестве в области безопасности дорожного движения.