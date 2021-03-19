В необычной гостинице в Харбине — 21 номер, и из каждого можно наблюдать за полярными хищниками.

Об этом пишет «Вокруг Света. Украина».

Harbin Polarland позиционирует себя как первый в мире отель с белыми медведями. Сейчас животные в основном находятся в крытых зданиях с искусственным льдом и небольшими бассейнами, но, как только позволят погодные условия, их выпустят во внешние вольеры.

«Где бы вы ни ели, играли или спали, белые медведи составят вам компанию», — так звучит слоган отеля Harbin Polarland.

Идею раскритиковали экологи, которые напомнили, что белые медведи могут исчезнуть и им не место в индустрии развлечений.

— Белые медведи должны быть в Арктике, а не в зоопарках, или стеклянных аквариумных коробках, или, уж конечно, отелях. В природе они могут быть активны до 18 часов в сутки, их ареал обитания составляет тысячи миль, и именно там они наслаждаются настоящей жизнью, — говорит Джейсон Бейкер, старший вице-президент группы PETA.

Тем не менее отель уже пользуется большой популярностью: на пробный период забронированы все номера, хотя одна ночь в Harbin Polarland обойдется в сумму от 243 евро до 300 евро.

Напомним, несколько лет назад в Дании на острове Ютландия открыли первый номер отеля Løvtag на верхушках деревьев.