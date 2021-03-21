Об этом пишет Hromadske,

Компания объявила, что ради экологичности уменьшает коробки для новых iPhone — у них больше не будет адаптеров (устройство, которое вставляется в розетку) и проводных наушников. Но останется стандартный кабель USB-C to Lightning, который можно присоединить к предыдущему адаптеру.

В октябре 2020 года бразильский регулятор допросил Apple по их решению, а в ноябре регулятор заявил, что компания не смогла доказать экологической выгоды.

Поэтому Управление по защите прав потребителей оштрафовало Apple за продажу смартфонов без зарядного устройства, обманчивую рекламу и несправедливые условия, а именно: компания опубликовала рекламу, где смартфон держат под струей воды и в которой утверждается о безопасном погружения iPhone до 4 метров на 30 секунд, однако гарантия производителя не распространяется на ломку из-за погружения в воду.

В конца 2017 года корпорация Apple признала, что умышленно снижала скорость работы некоторых моделей iPhone. В частности, компания признала, что последние версии операционной системы iOS снижают скорость работы некоторых моделей iPhone, чтобы продлить срок работы аккумулятора.

Функцию замедление работы смартфонов применяли в моделях iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE. А с выходом iOS 11.2 функция задела и iPhone 7.

В марте 2020 года компания согласилась выплатить 500 млн долларов компенсации пользователям, которые судились против Apple из-за замедления. Перед этим в феврале французские власти оштрафовали компанию Apple на 25 млн евро из-за того, что старые iPhone работали медленнее после обновления iOS.

В ноябре 2020 года компания согласилась выплатить 113 млн долларов в 34 штатах и округе Колумбия, чтобы урегулировать обвинения о замедлении работы старых iPhone после обновления iOS.