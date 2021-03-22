Кабинет Министров Украины принял решение о выделении местным бюджетам субвенции в размере 500 млн грн, предназначенных для развития спортивной инфраструктуры в регионах.

Об этом пишет УНН со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Премьер отчитался о работе Кабмина за прошедшую неделю и заявил, что правительство “приняло ряд решений, которые будут способствовать развитию регионов”, в частности выделили средства для реализации проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины.

— Выделенные средства в первую очередь должны быть направлены на улучшение социальной инфраструктуры и удовлетворения потребностей внутренне перемещенных лиц, — отметил Денис Шмыгаль.

Он отметил, что Кабмин также утвердил порядок зачисления в бюджеты органов местного самоуправления части акцизного налога с горючего, произведенного или ввезенного на территорию Украины.

— Речь идет о 13,44% акциза. Это дополнительные 1,2 млрд грн только за первые 2,5 месяца года, — уточнил глава правительства.

Он также заявил, что отдельно было принято решение о выделении местным бюджетам субвенции на развитие спортивной инфраструктуры.

— Прежде всего это касается объектов, предназначенных для проведения всеукраинских и международных соревнований, а также учебно-тренировочных сборов для национальных сборных. На программу предусмотрено 500 миллионов гривен, — подытожил премьер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные власти должны ввести выплаты из-за введение жесткого карантина, а государство их удвоит.