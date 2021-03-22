В африканской Гане задержали трех сотрудников Службы здравоохранения. Их подозревают в краже вакцин от COVID-19.
Об этом передает ТСН.
Отмечается, что трое медработников причастны к похищению 36 ампул с вакциной Covishield. Сотрудник санитарно-эпидемиологического надзора Стивен Дзисену похитил препарат и передал специалисту по охране труда и технике безопасности Космосу Аллотею, который, в свою очередь, вводил препарат клиентам. За один укол пациенты платили около 35 долларов. Третьего медработника взяли под стражу «за соучастие в совершении преступления».
Кроме того, еще один медработник подозревается в краже 26 ампул той же вакцины. Он пока находится на свободе.
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В африканской Гане задержали трех сотрудников Службы здравоохранения. Их подозревают в краже вакцин от COVID-19.
Об этом передает ТСН.
Отмечается, что трое медработников причастны к похищению 36 ампул с вакциной Covishield. Сотрудник санитарно-эпидемиологического надзора Стивен Дзисену похитил препарат и передал специалисту по охране труда и технике безопасности Космосу Аллотею, который, в свою очередь, вводил препарат клиентам. За один укол пациенты платили около 35 долларов. Третьего медработника взяли под стражу «за соучастие в совершении преступления».
Кроме того, еще один медработник подозревается в краже 26 ампул той же вакцины. Он пока находится на свободе.