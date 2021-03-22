По программе доступных кредитов 5-7-9% банки выдали 10 942 кредитов на общую сумму почти 27 миллиардов гривен, больше всего — в сельском хозяйстве.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Из общей суммы больше средств пошли на рефинансирование ранее полученных займов, а именно 13,5 миллиардов гривен (около 50%). Еще 8,6 миллиардов гривен предприниматели получили в качестве антикризисных кредитов на пополнение оборотных средств под 0% (31,9%), а 4,8 миллиардов — на капитальные инвестиции.

Самыми активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (54%), торговли и производства (20%) и промышленной переработки (15%). По региональному классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области.

За последнюю неделю было подписано еще 573 договора на сумму 1,5 миллиардов гривен. Из них 957 миллионов гривен — антикризисные кредиты, 269 миллионов гривен — рефинансирование ранее выданных кредитов, а сумма инвестиционных кредитов составила 270 миллионов.

Ранее директор пресофиса МВФ Джерри Райс заявил, что независимость НБУ, так же как и антикоррупционных учреждений, является важнейшим принципом для экономической и финансовой стабильности Украины и для продолжения сотрудничества Киева с МВФ.