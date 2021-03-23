Discord ведет переговоры с потенциальными покупателями о приобретении платформы за более чем 10 миллиардов долларов, одним из них является техгигант Microsoft.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg.

Пока окончательно решение в компании не называют. Как Bloomberg рассказал один из собеседников, Discord также рассматривает опцию выйти на публичное размещение акций, IPO.

Представители компании отказались предоставить комментарий агентству.

Discord является социальной платформой для коммуникации через видео, аудио и сообщения, что пользуется спросом прежде всего в игровых сообществах. В то же время, при пандемии применения платформы вышло далеко за ее пределы - до занятий в университетах, выполнения групповых проектов и других онлайн-собраний. Ежемесячно платформой пользуются более 100 миллионов человек.

С другой стороны, Microsoft находится в поисках активов, что бы дали доступ компании к отдельным сообществам пользователей. Ярким примером является попытка приобретения TikTok в прошлом году и переговоры касательно другой социальной сети, Pinterest.

Сейчас капитализация Discord оценивается в около 7 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что в работе корпоративного сервиса Microsoft Teams случился масштабный сбой. Пользователи по всему миру жаловались на невозможность подключения к сервису и ряд других проблем.