В феврале 2021 года средняя заработная плата в Украине выросла на 1,7% против уровня января и на 15,7% по сравнению с февралем 2020 года и составила 12 549 гривен.

Об этом пишет Экономическая правда.

Индекс реальной заработной платы в феврале 2021 года по сравнению с январем 2021 года составил 100,7%, а по сравнению с февралем 2020 года - 107,6%.

По данным ведомства, наибольший рост средней зарплаты штатных работников в феврале 2020 года по сравнению с февралем 2019-го был в Ровенской (на 22,3%), Черновицкой (на 21,1%) и Хмельницкой (на 21,1%) областях.

Отмечается, что самый высокий уровень зарплат в январе зафиксирован в Киеве (18504 гривен), самый низкий - в Кировоградской области (9903 гривен).

Самую высокую зарплату получали работники сферы информации и телекоммуникации - 23 001 гривен, а также финансовой и страховой деятельности - 22319 гривен, самую низкую - работники, задействованные в организации питания и временного размещения - 7892 гривен.

Напомним, в 2020 году среднемесячная номинальная зарплата штатных работников в Николаеве в 2020 году составила 11 тысяч 277 гривен.