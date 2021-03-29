Законодательное регулирование стоимости обойдется бюджету минимум в 4 млрд грн в год. Такие убытки могут заставить банки отключить клиентам возможность приема оплаты Apple Pay или Google Pay-за высокой себестоимости сделок.

Об этом на брифинге 29 марта заявил заместитель главы правления «ПриватБанка» Разван Мунтеану.

Так он прокомментировал инициативу народных депутатов от «Слуги Народа». На прошлой неделе они предложили снизить предельный размер межбанковской комиссии, которую берут банки за пользование POS-терминалами.

Мунтеану назвал такое регулирование «нерыночным» и «позицией лобби крупных ритейлеров». По его словам, прогнозируемое уменьшение прибыли «ПриватБанка» составит до 5,3 миллиардов гривен в год, из-за чего государство как владелец финучреждения будет недополучать ежегодно 3,3 миллиардов гривен дивидендов.

Топ-менеджер банка отметил, что применение этого подхода приведет к падению количества и объема безналичных операций — с 55,2% до 25,6%. Соответственно, это увеличит использование налички и «сведет на нет усилия государства по фискализации бизнеса».

Прямые потери бюджета от недополученных налогов составят еще около 1 миллиард гривен в год, считают в «ПриватБанке». Там считают, что предложенный законопроект в случае принятия сделает для банков убыточными POS-терминалы в торговых точках с оборотом менее 33 тысяч гривен в месяц.

— А самым обидным для украинцев станет то, что банки будут вынуждены отключить клиентам возможность приема оплаты Apple Pay или Google Pay-за высокой себестоимости сделок с учетом дополнительных комиссий этих сервисов и расходов эмитентов, а также льготного периода по кредитным картам, — отмечает Разван Мунтеану.

По его словам, против предложенного регулирования выступают и другие ведущие украинские банки.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который обяжет техногигантов, что не являются резидентами, вроде Google и Facebook, платить налог на добавленную стоимость с электронных услуг.