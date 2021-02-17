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Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который обяжет техногигантов, что не являются резидентами, вроде Google и Facebook, платить налог на добавленную стоимость с электронных услуг.
Законопроект № 4184 поддержали 286 депутатов, пишет hromadske.
Народный депутат от «Слуги Народа», глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что этот законопроект не вводит дополнительного налога.
В то же время предлагается ввести налог на добавленную стоимость с электронных сервисов для компаний, которые не являются резидентами Украины. Для нерезидентов также хотят ввести упрощенный механизм налогообложения.
Согласно пояснительной записке, в Налоговый кодекс необходимо внести изменения, в частности нужно составить список электронных услуг.
Нерезидентов должны включить в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками налога на добавленную стоимость. Для них должны предусмотреть упрощенную регистрацию плательщика НДС — удаленно в электронной форме через специальный портал.
Нерезидентов хотят освободить от обязанности регистрировать налоговые накладные, а также позволить платить налог в иностранной валюте.
С помощью изменений в Налоговом кодексе власть хочет увеличить поступления в госбюджет.
Ранее Данил Гетманцев заявлял, что Украина недополучает минимум 3 миллиарда гривенн в год от рекламных услуг IT-гигантов.
Законопроект еще должны принять во втором чтении, чтобы изменения заработали.
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Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который обяжет техногигантов, что не являются резидентами, вроде Google и Facebook, платить налог на добавленную стоимость с электронных услуг.
Законопроект № 4184 поддержали 286 депутатов, пишет hromadske.
Народный депутат от «Слуги Народа», глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что этот законопроект не вводит дополнительного налога.
В то же время предлагается ввести налог на добавленную стоимость с электронных сервисов для компаний, которые не являются резидентами Украины. Для нерезидентов также хотят ввести упрощенный механизм налогообложения.
Согласно пояснительной записке, в Налоговый кодекс необходимо внести изменения, в частности нужно составить список электронных услуг.
Нерезидентов должны включить в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками налога на добавленную стоимость. Для них должны предусмотреть упрощенную регистрацию плательщика НДС — удаленно в электронной форме через специальный портал.
Нерезидентов хотят освободить от обязанности регистрировать налоговые накладные, а также позволить платить налог в иностранной валюте.
С помощью изменений в Налоговом кодексе власть хочет увеличить поступления в госбюджет.
Ранее Данил Гетманцев заявлял, что Украина недополучает минимум 3 миллиарда гривенн в год от рекламных услуг IT-гигантов.
Законопроект еще должны принять во втором чтении, чтобы изменения заработали.