Суэцкий канал в Египте вновь открывается для судоходства в обоих направлениях в понедельник вечером после завершения операции по освобождению гигантского контейнеровоза Ever Given, который сел на мель, заблокировав движение судов.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что все это время более 400 кораблей ждали своей очереди на проход каналом.

— Корабль вышел целым и у него нет проблем. Мы только обыскали дно и почву Суэцкого канала, и, к счастью, он прочен и не имеет никаких проблем, и корабли пройдут через него сегодня, — сказал Адмирал Усама Раби, глава управления Суэцкого канала.

Напомним, что транзит Суэцким каналом около недели был перекрыт мощным 400-метровым контейнеровозом Ever Given, который шел из китайского города Шэньчжэнь в Роттердам. 23 марта во время прохождения по Суэцкому каналу судно потеряло управление и село на мель в условиях плохой видимости из-за песчаной бури.

Контейнеровоз удалось сдвинуть с мели только утром 29 марта.