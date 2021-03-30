Французская группа Renault намерена заняться переработкой тяговых батарей для электромобилей.

Об этом пишут Электровести.

Целью компании является создание, так называемой «замкнутой экономики электромобилей». Партнерами Renault в этом проекте стали французская многопрофильная компания Veolia и бельгийская химическая компании Solvay. Совместными усилиями они построят во Франции экспериментальный завод по переработке батарей.

Выбор на Veolia и Solvay пал не случайно. Первая обладает десятилетним опытом переработки литий-ионных аккумуляторов с помощью гидрометаллургического процесса, вторая занимается извлечением металлов из аккумуляторных блоков различными химическими методами. В новом совместном проекте Renault и партнеры планируют довести технологии переработки до такого уровня, чтобы вторичные металлы стали пригодны для повторного использования при изготовлении новых аккумуляторных блоков.

В условиях глобального перехода на электромобили обеспечение новых вариантов получения сырья для аккумуляторов — это стратегическая задача. Как утверждают в Renault, к 2030 году количество электромобилей превысит 100 миллионов. Все они — потенциальные источники отработанных батарей.



