Американская авиакомпания Southwest Airlines Co. разместила твердые заказы на покупку 100 самолетов Boeing 737 MAX 7, заявив, что эти самолеты должны стать будущим ее парка.
Об этом передает Интерфакс-Украина.
Первые 30 самолетов 737 MAX 7 авиакомпания получит уже в 2022 году.
«Соглашение показывает приверженность Southwest Airlines дальнейшей модернизации парка самолетов за счет его пополнения более экономичными и экологичными авиалайнерами», - отметили в авиакомпании.
Кроме того, Southwest Airlines изменила свой заказ на 70 самолетов в пользу MAX 7 с MAX 8, а также обязалась приобрести еще 155 самолетов MAX 7 или MAX 8 в период с 2022 по 2029 год.
Американская авиакомпания Southwest Airlines Co. разместила твердые заказы на покупку 100 самолетов Boeing 737 MAX 7, заявив, что эти самолеты должны стать будущим ее парка.
Об этом передает Интерфакс-Украина.
Первые 30 самолетов 737 MAX 7 авиакомпания получит уже в 2022 году.
«Соглашение показывает приверженность Southwest Airlines дальнейшей модернизации парка самолетов за счет его пополнения более экономичными и экологичными авиалайнерами», - отметили в авиакомпании.
Кроме того, Southwest Airlines изменила свой заказ на 70 самолетов в пользу MAX 7 с MAX 8, а также обязалась приобрести еще 155 самолетов MAX 7 или MAX 8 в период с 2022 по 2029 год.