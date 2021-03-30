Американская авиакомпания Southwest Airlines Co. разместила твердые заказы на покупку 100 самолетов Boeing 737 MAX 7, заявив, что эти самолеты должны стать будущим ее парка.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

Первые 30 самолетов 737 MAX 7 авиакомпания получит уже в 2022 году.

«Соглашение показывает приверженность Southwest Airlines дальнейшей модернизации парка самолетов за счет его пополнения более экономичными и экологичными авиалайнерами», - отметили в авиакомпании.

Кроме того, Southwest Airlines изменила свой заказ на 70 самолетов в пользу MAX 7 с MAX 8, а также обязалась приобрести еще 155 самолетов MAX 7 или MAX 8 в период с 2022 по 2029 год.