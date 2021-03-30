На онлайн-аукцион OpenMarket (госпредприятие «Сетам») выставлен элеваторный комплекс, который находится в микрорайоне Варваровка напротив Яхт-клуба в Николаеве.

Информация об аукционе опубликована 22 марта, пишут НикВести.

Стартовая цена элеватора - 63 миллиона 595 тысяч гривен. Аукцион состоится 12 апреля.

Объект представляет собой элеваторный комплек, который находится по улице Адмирала Макарова (Варваровка), 31 и состоит из 24-х основных зданий. Комплекс размещен на земельном участке площадью 3,09 гектара, который передан ООО «Авант-Агро» Николаевским городским советом до 19 сентября 2029 года на условии договора аренды земли под размещение и эксплуатацию основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятия.

Вместительность зернохранилища элеваторного комплекса силосного типа составляет 33 тысячи тонн. Также есть склады напольного хранения емкостью 5 тысяч тонн.

Суточная пропускная способность автомобильным транспортом: прием - 2 тысячи тонн в сутки, отгрузка - 3 тысячи тонн в сутки

Элеваторный комплекс имеет выход на воду (причал), сушилку ДСП-32, производственную лабораторию, ремонтные мастерские, гараж, админздание и прочее.

Работает с такими структурами, как пшеница, рожь, ячмень, овес, просо, сорго, подсолнечник, соя, кукуруза, кориандр.

«Зерновой склад находится вблизи места загрузки морских судов (расстояние 8 километров). Привлекает зернотрейдеров закупать и накапливать на элеваторе объемы судовых партий, что в свою очередь выгодно владельцу зерна», - говорится в описании объекта.

Отмечается, что площадь земельного участка, 3,09 га, позволяет установить дополнительные емкости для хранения зерна и соответственно увеличить мощности элеватора.