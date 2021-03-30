Турецкая национальная валюта — лира продолжает падать седьмой день подряд из-за того, что глава турецкого центрального банка Сахат Кавчиоглу пообещал жесткую денежно-кредитную политику.

О кризисе сообщает Bloomberg.

Неделю назад президент Турции Рейджеп Эрдоган уволил прошлого главу Центробанка, после чего рынки показали снижения. До выступления в должность нового управляющего банком во вторник, 30 марта, лира упала почти на 3%.

Сахат Кавчоглу пообещал занять «жесткую денежно-кредитную политику» и заявил, что Турция продолжит поддерживать базовую ставку на уровне выше потребительской инфляции. Выступая на ежегодном заседании совета директоров органа по денежно-кредитной политике в Анкаре, он пообещал использовать денежно-кредитные инструменты эффективно и «независимо».

Уход предшественника Кавчоглу — Наси Агбала 20 марта привел к резкому падению турецких рынков, падение продолжилось на протяжении оставшейся недели.

— Кавчоглу сделал еще одну попытку убедить нервных инвесторов в том, что денежно-кредитная политика останется жесткой, что даст лире некоторую передышку. Но ему будет трудно убедить рынок в надежности после еще одной перестановки в центральном банке, — сказал Петр Матыс из Rabobank.

Турецкая лира упала на 0,8% до 8,2688 за доллар по состоянию на 16:00 30 марта. По словам Пер Хаммарлунда, главного стратега по развивающимся рынкам в SEB AB, слабость лиры, вероятно, продолжится, и настоящее испытание для нового управляющего произойдет на заседании центрального банка 15 апреля по вопросам политики. По его словам, Сахату Кавчоглу необходимо будет продолжить путь своего предшественника по повышению ставок, чтобы подавить колебания рынка, хочет он того или нет.

— Это не было дискуссией о том, какую реальную ставку предложит турецкий центральный банк, которая привела к распродаже активов в лирах. Это был факт, что глав центральных банков можно сменить в любую минуту решением президента, — сказал езависимый рыночный аналитик из Стамбула Эврен Кирикоглу.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил с должности главу Центробанка Наси Агбала. Поэтому турецкая валюта обвалилась на 15% и почти достигла исторического минимума.