Компания Google внесет 25 млн долларов в новый фонд ЕС для борьбы с фальшивыми новостями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Google внесет 25 млн долларов в недавно созданный Европейский фонд средств массовой информации и информации для борьбы с фальшивыми новостями.

Пандемия COVID-19 и выборы в США в прошлом году вызвали огромный всплеск дезинформации, некоторые обвиняют социальные медиа в том, что они не являются более активными в решении этой проблемы, тогда как регуляторы указали, что они могут принять меры с помощью жестких ограничений.

Европейский фонд средств массовой информации и информации, основанный Фондом Калуста Гульбенкяна и Европейским университетским институтом на прошлой неделе, имеет целью привлечь исследователей, перевирявачив фактов, некоммерческих организаций и других органов, ориентированных на общественные интересы, для помощи в борьбе с фальшивыми новостями.