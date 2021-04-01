Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск 1 апреля сообщил, что намерен отправить Dogecoin на Луну. Криптовалюта должна отправиться в космический полет в буквальном смысле.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, «настоящий Dogecoin будет отправлен на настоящую Луну».

После публикации Илона Маска стоимость криптовалюты на бирже Binance в течение получаса выросла на 20% до 0,062 долларов.

Ранее Илон Маск неоднократно делал заявления в Twitter, которые существенно влияли на стоимость криптовалют.

В частности, в конце января Илон Маск добавил тег #bitcoin на своей странице профиля в Twitter, что привело к росту биткойна в этот день.

Один из инвесторов компании Tesla уже подал иск в суд на главу копании Илона Маска из-за его публикаций в социальной сети Twitter.

По мнению истца, «странные» твиты Илона Маска подвергают компанию риску убытков и роста долговой нагрузки. Он также считает, что они нарушают существующую договоренность с Комиссией по ценным бумагам США о том, что его активность в соцсетях должна быть «предварительно одобрена».

Криптовалюта Dogecoin была основана в 2013 году на существующей криптовалюте Luckycoin, которая в свою очередь была основана на Litecoin, которая основана на биткойне.

Напомним, компания Tesla вложила 1,5 миллиарда долларов в криптовалюту биткоин.