Страны Северной Европы заметно продвинулись в устранении ущерба от коронавирусного кризиса и выстроили устойчивую экономическую систему, способную пережить глобальные потрясения.

Об это передает Bloomberg.

В Швеции улучшение перспектив экспорта на этой неделе побудили Шведский национальный институт экономических исследований повысить прогнозы роста для национальной экономики.

Скандинавские государства отличаются впечатляющими показателями сдерживания последствий коронавируса, чему способствовали щедрые системы социального обеспечения, широко распространенная цифровизация и относительно низкая зависимость от туризма.

— Швеция по-прежнему больше похожа на своих северных коллег, теряя гораздо меньше с точки зрения ВВП по сравнению с большинством экономик еврозоны. Следовательно, восстановление покажет несколько более пониженные показатели роста в следующие пару лет, и в то же время покажет, что уровень ВВП по сравнению с докризисным уровнем выше, чем в большинстве стран, — отмечают в своем отчете аналитики SEB Олле Холмгрен и Маркус Виден.

Улучшение прогнозов в Швеции последовало за потоком хороших новостей от локальных предприятий. В марте индекс производственной уверенности вырос до самого высокого уровня с середины 2018 года, экономисты считают это ростом экономики.

— Швеция является одной из стран с наиболее открытой экономикой, и большинство торговых партнеров начали восстанавливать деловую активность в начле 2021 года, — сказал валютный стратег Мануэль Оливери.

В Дании официальные статистические ведомства в среду повысили свои последние прогнозы на ВВП за четвертый квартал 2021 года, при этом во второй половине года экономика продолжит расти на 0,7%.

— По мере того, как все больше населения получают прививки, мы ожидаем, что рост спроса внутри страны и за рубежом приведет к восстановлению производства в Швеции и Норвегии в конце второго квартала. К концу 2021 года мы прогнозируем, что объем производства превысит допандемический уровень в обеих странах, — отметила экономист Йоханна Янссон.

Скандинавские страны продемонстрировали заметно схожие экономические траектории, несмотря на различные подходы к карантинным ограничениям на протяжении всей эпидемии, при этом Швеция, в частности, изначально пыталась сохранить свою экономику как можно более открытой для бизнеса и не закрывать предприятия.

Напомним, парламент Швеции одобрил новый закон, который расширяет полномочия правительства и позволяет вводить более строгие меры для борьбы с эпидемией коронавируса.